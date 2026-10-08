Ένταση έχει προκαλέσει στο Πανεπιστήμιο Πατρών η αντιπαράθεση μεταξύ φοιτητών και πρυτανικών αρχών, με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στις σπουδές και τη διαβίωσή τους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση του ιδρύματος διαχειρίζεται τις κινητοποιήσεις τους.

Οι εκπρόσωποι των Φοιτητικών Συλλόγων καταγγέλλουν ότι, στην προσπάθειά τους να συναντήσουν τον πρύτανη και να θέσουν τα αιτήματά τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και υποστηρίζουν ότι ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, αρνήθηκε να τους δεχτεί. Από την πλευρά του, ο πρύτανης υποστηρίζει ότι οι συγκεντρωμένοι απώθησαν και εξύβρισαν φύλακες του Πανεπιστημίου και επιχείρησαν να φτάσουν στο γραφείο του, με αποτέλεσμα ο ίδιος να κλειδώσει την πόρτα.

Η αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι φοιτητές θέτουν σειρά ζητημάτων, μεταξύ άλλων το κόστος των σπουδών, τις ελλείψεις σε προσωπικό και τις συνθήκες διαμονής, ενώ διαφορετικές είναι και οι θέσεις των δύο πλευρών για την κατεύθυνση που ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Πατρών, με αιχμή τα αγγλόφωνα προγράμματα και τις διεθνείς συνεργασίες του ιδρύματος.

Τι καταγγέλλουν οι φοιτητές

«Την τελευταία εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο Πατρών οι φοιτητές ζούμε το θέατρο του παραλόγου», αναφέρουν οι εκλεγμένοι της «Πανσπουδαστικής» στους Φοιτητικούς Συλλόγους και για τα τελευταία γεγονότα στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Μετά και τους 400 πρωτοετής δεν εγγράφηκαν στις σχολές τους, λόγω οικονομικών δυσκολιών και τα συνολικότερα προβλήματα που επικρατούν, η ΠΚΣ καταγγέλλει σε ανακοίνωση της για την αντιμετώπιση που έτυχαν οι φοιτητές στις παρεμβάσεις τους για να ακουστούν τα αιτήματά τους: «Την ίδια στιγμή που έχουν περάσει όλοι οι αρμόδιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, παραδείγματος χάρη η Υπουργός Παιδείας, οι εκπρόσωποι των Φοιτητικών Συλλόγων προσπαθούμε να καταθέσουμε τα δίκαια αιτήματα μας, για τη ζωή και τις σπουδές μας και να ακούσουμε τι μέτρα θα πάρουν η κυβέρνηση, υπουργεία, πρυτανικές αρχές και διοικήσεις των τμημάτων. Σε αυτή μας την προσπάθεια ήρθαμε αντιμέτωποι με αστυνομικούς των ΟΠΚΕ, τα ΜΑΤ, με security…».

«Αυτό που αντιμετωπίσαμε σήμερα μας εξοργίζει! Αντιπροσωπεία εκλεγμένων θέλαμε να συναντηθούμε με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, μας ειπώθηκε ότι θα δεχτεί μόνο 5 άτομα, ζητώντας μας να κόψουμε επί της ουσίας τη μεγάλη πλειοψηφία των Φοιτητικών Συλλόγων. Συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Πατρών υπάρχουν 27 Φοιτητικοί Σύλλογοι με οξυμένα ζητήματα σε κάθε σχολή.

Για παράδειγμα, σε τμήματα του Πολυτεχνείου οι φοιτητές καλούνται να πληρώνουν αναλώσιμα, πάνω από 100 ευρώ, σε άλλες σχολές αντιμετωπίζουν τεράστιες ελλείψεις σε καθηγητές με αποτέλεσμα αρκετά μαθήματα να μην γίνονται ή οι συμφοιτητές μας στην Εστία που καλούνται να πληρώσουν το απαράδεκτο χαράτσι των 200€ προκειμένου να πάρουν δωμάτιο κ.ά.

Με ένα αδιανόητο σόου, ο πρύτανης αποφάσισε να κλειδωθεί μέσα στο γραφείο του, να αρνηθεί να συναντήσει τους εκπροσώπους την ίδια ώρα που έβγαινε στα κανάλια».

«Ο ίδιος ο πρύτανης με τη στάση που επιλέγει να κρατήσει δυσφημεί τον ακαδημαϊκό του ρόλο. Από τη στιγμή που δεν δέχεται να ακούσει τα αιτήματα και τις αγωνίες χιλιάδων φοιτητών του. Να μας απαντήσει ποιος είναι ο ρόλος του στο Πανεπιστήμιο. Μήπως ο ρόλος του είναι να φέρνει τα ΜΑΤ και να κάνει χειραψίες με την Υπουργό Παιδείας; Μήπως ο ρόλος του είναι να κάνει τον dealer επιχειρηματικών συμφερόντων ή τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης; Μήπως ο ρόλος του είναι να εμπλέκει τους ερευνητές και τους φοιτητές του πανεπιστημίου στα ΝΑΤΟϊκά εξοπλιστικά προγράμματα και στις συνεργασίες με τους βιομηχάνους του πολέμου; Για όλα αυτά φαίνεται πως έχει ανοιχτές τις πόρτες, ενώ την ίδια στιγμή επιλέγει να τις κλειδώνει όταν οι φοιτητές θέλουν να του καταθέσουν τα πραγματικά προβλήματα, τις ανάγκες που έχουμε για να σπουδάσουμε ολοκληρωμένα τον 21ο αιώνα», αναφέρουν -μεταξύ άλλων- σε ανακοίνωση τους οι εκλεγμένοι «Πανσπουδαστικής» Πανεπιστημίου Πατρών.

«Δεν φοβάμαι τους τραμπούκους»

Περιγράφοντας το περιστατικό, ο Χρήστος Μπούρας, υποστήριξε ότι οι συγκεντρωμένοι απώθησαν και εξύβρισαν τους φύλακες του ιδρύματος, πριν κατευθυνθούν 40 άτομα προς το γραφείο του.

«Απώθησαν τους φύλακες και πρόλαβα να κλειδώσω την πόρτα (…) Δεν φοβάμαι τους τραμπούκους», ανέφερε, εξηγώντας ότι παρέμεινε κλειδωμένος στο γραφείο του μαζί με εργαζόμενες της γραμματείας.

Ο πρύτανης έκανε λόγο για εκφοβισμό εργαζομένων, ενώ, όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης του περιστατικού, με στόχο να ταυτοποιηθούν όσοι συμμετείχαν.

Ο Χρήστος Μπούρας αναφέρθηκε και στην πορεία διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών, δίνοντας έμφαση στο νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής. Όπως ανέφερε, για τις 50 διαθέσιμες θέσεις κατατέθηκαν 180 αιτήσεις, στοιχείο που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτυπώνει το ενδιαφέρον φοιτητών από το εξωτερικό.

Στο πρόγραμμα αναμένεται να φοιτήσουν 50 αλλοδαποί φοιτητές, ενώ η διοίκηση του Πανεπιστημίου επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή παρουσία του ιδρύματος. Ο πρύτανης αναφέρθηκε ακόμη στις διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου, μεταξύ άλλων στα έξι τμήματα που λειτουργούν στην Κίνα, αλλά και στις συνεργασίες με πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Γαλλίας.

«Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος γιατί το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι στα καλύτερά του», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.