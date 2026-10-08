Μέσα από τον βαθύ πόνο της απώλειας γεννήθηκε μια πράξη ζωής και ανθρωπιάς. Τα ξημερώματα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, γράφτηκε μια συγκινητική ιστορία αλληλεγγύης, καθώς μια οικογένεια, παρά τη δύσκολη στιγμή που βίωνε, αποφάσισε να χαρίσει ελπίδα σε συνανθρώπους της. Μια 36χρονη νοσηλεύτρια, που έδωσε επί ημέρες σκληρή μάχη για τη ζωή, έγινε μετά τον θάνατό της δότρια οργάνων, προσφέροντας μέσα από τη δωρεά μια δεύτερη ευκαιρία σε ανθρώπους που την είχαν ανάγκη.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η άτυχη κοπέλα είχε υποστεί ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές του ΓΝ Λαμίας, η κατάστασή της δυστυχώς αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη και τελικά διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός της θάνατος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), όπου νοσηλευόταν.

Μέσα στην ανείπωτη θλίψη της απώλειας, η μητέρα της 36χρονης πήρε τη γενναία απόφαση να συναινέσει στη δωρεά των οργάνων της κόρης της, μετατρέποντας τον προσωπικό της θρήνο σε ελπίδα ζωής για συνανθρώπους μας.

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση και «γέφυρα ζωής» με τη συμμετοχή ιατρικών ομάδων από διάφορα νοσοκομεία, για τη λήψη των οργάνων. Καθώς πρόκειται για μια νέα και υγιή γυναίκα, κατέστη δυνατή με επιτυχία η λήψη πολλών πολύτιμων ζωτικών οργάνων, τα οποία θα μεταμοσχευθούν σε συμβατούς λήπτες.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση από τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.