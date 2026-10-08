Τέσσερις τραυματίες ήταν ο απολογισμός του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 9 το πρωί στην Εθνική Οδό Ναυπλίου – Μυκηνών στην Αργολίδα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές με ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Όπως αναφέρει το www.argolikeseidhseis.gr, η σύγκρουση των οχημάτων ήταν τόσο σφοδρή που χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών, οι οποίοι απεγκλώβισαν επιτυχώς έναν τραυματία μέσα από τις στραπατσαρισμένες λαμαρίνες.

Συνολικά, τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και ένα νήπιο, διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.