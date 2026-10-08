Με σοβαρά προβλήματα διεξάγεται σήμερα η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου.

Στον Κηφισό, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τις ουρές να εκτείνονται σε αρκετά χιλιόμετρα. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας και στην κάθοδο της Μεσογείων, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στις λεωφόρους Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, καθώς και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλίσσης Σοφίας.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, προς το αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά στο τμήμα από τη Φυλής έως την Κηφισίας. Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών καταγράφονται στην έξοδο για Λαμία και στο τμήμα από την Πλακεντίας έως τη Μαραθώνος. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν 5-10 λεπτά καθυστέρηση στην έξοδο για Λαμία, αλλά και στο τμήμα από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας, 10’-15’ στην έξοδο για Λαμία, 10’-15’ από Πλακεντίας έως Μαραθώνος. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5’-10’ στην έξοδο για Λαμία, 5’-10’ από Πλακεντίας έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 8, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.