Το Transfermarkt προχώρησε στην επικαιροποίηση των χρηματιστηριακών αξιών των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, με τον Μπάμπη Κωστούλα να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο και να ανεβαίνει πλέον στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Ο διεθνής επιθετικός της Μπράιτον είδε την αξία του να εκτοξεύεται από τα 25 στα 40 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε λίγους μήνες. Πρόκειται για άνοδο της τάξης του 60%, η οποία ήταν αρκετή για να τον φέρει στην πρώτη θέση μεταξύ των Ελλήνων ποδοσφαιριστών.

Μάλιστα, ο Κωστούλας έφτασε πλέον στο ίδιο επίπεδο με τον Χρήστο Τζόλη. Ο διεθνής εξτρέμ της Άρσεναλ βρισκόταν μέχρι σήμερα μόνος στην κορυφή, με χρηματιστηριακή αξία 40 εκατομμυρίων ευρώ. Η εντυπωσιακή άνοδος του Κωστούλα, ωστόσο, άλλαξε τα δεδομένα, με τους δύο Έλληνες διεθνείς να μοιράζονται πλέον την πρώτη θέση.

Η νέα αποτίμηση του Κωστούλα αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της ραγδαίας εξέλιξής του. Μέσα σε λίγους μήνες πρόσθεσε 15 εκατομμύρια ευρώ στην αγοραία του αξία και πλέον βρίσκεται στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, μαζί με τον Τζόλη.

Στην τρίτη θέση της λίστας βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ο Βαγγέλης Παυλίδης με 35 εκατομμύρια και ο Τάσος Δουβίκας με 25 εκατομμύρια ευρώ.

Στο Top-10 βρίσκονται επίσης οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Χρήστος Μουζακίτης, Στέφανος Τζίμας και Κωνσταντίνος Μαυροπάνος.