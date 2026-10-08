Με ήπιες θερμοκρασίες που θα θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά φθινόπωρο, αλλά και με τοπικές βροχές στα δυτικά, θα κυλήσει η Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026.

Το σκηνικό του καιρού θα είναι διπλό, καθώς στο Ιόνιο και τη δυτική ηπειρωτική χώρα αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου, με την Αττική να απολαμβάνει μια ιδιαίτερα ζεστή για την εποχή ημέρα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ:

Στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές, κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στα πελάγη πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 23 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί απο 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη απο 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου.