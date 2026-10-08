Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Φλέμινγκ, στου Ρέντη, με την πυροσβεστική να προχωρεί σε εκκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους.

Κατά πληροφορίες η φωτιά προκλήθηκε από στρώμα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και το βραχίονοφορο της Πυροσβεστικής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβίστηκαν ένοικοι, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα υγείας και οικογένειες με μικρά παιδιά.

Δύο ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν στο διαμέρισμά τους και χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών για την απομάκρυνσή τους.