Η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας δεν τελειώνει σε μια μέτρηση στη ζυγαριά. Περνά από το οικογενειακό τραπέζι, τις επιλογές στο σχολείο και την υποστήριξη που χρειάζονται οι γονείς για να αλλάξουν συνήθειες μαζί με τα παιδιά τους. Στην Ελλάδα, περισσότερες από 2.000 οικογένειες έχουν λάβει δωρεάν διατροφική συμβουλευτική, στο πλαίσιο της εθνικής δράσης που υλοποιείται σε συνεργασία με τη UNICEF.

Η ελληνική προσπάθεια αναδείχθηκε κατά την παρουσίαση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τη διαχείριση της παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους. Σύμφωνα με την ενημέρωση που μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Μπρους Έιλγουορντ, στέλεχος του Οργανισμού, εξήρε τη συνέπεια της Ελλάδας στην εφαρμογή των παρεμβάσεων και τα μετρήσιμα αποτελέσματά τους.

Ο στόχος για το 2030 και η στήριξη στις οικογένειες

Παρουσιάζοντας την πορεία της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, επανέλαβε τον στόχο: το ποσοστό των παιδιών με υπερβαρότητα ή παχυσαρκία να μειωθεί από 37,5% το 2019 σε 24,5% έως το 2030.

Η παρέμβαση συνδυάζει την πρόληψη με την εξατομικευμένη φροντίδα. Περιλαμβάνει αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών κυλικείων, ενίσχυση της διατροφικής καθοδήγησης και υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Μέσω της τηλεσυμβουλευτικής, παιδιά και γονείς μπορούν να συμμετέχουν σε 12 διαδικτυακές συνεδρίες μέσα σε έξι μήνες, με διατροφική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες της οικογένειας.

Τι δείχνουν οι αριθμοί της ελληνικής δράσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 79% των παιδιών που ολοκλήρωσαν έξι συνεδρίες εμφάνισε βελτίωση στο z-score του Δείκτη Μάζας Σώματος. Στα παιδιά που ολοκλήρωσαν 12 συνεδρίες, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 89%.

Πρόκειται για δείκτη που αξιολογεί τον ΔΜΣ σε σχέση με την ηλικία και το φύλο του παιδιού. Η βελτίωσή του δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ένα παιδί απέκτησε φυσιολογικό βάρος.

Η τήρηση των συνιστώμενων μερίδων φαγητού αυξήθηκε από 19,6% σε 60,9%, ενώ αναφέρθηκαν βελτιώσεις στον χρόνο μπροστά στις οθόνες και στη συνολική ποιότητα ζωής των παιδιών.

Το ποσοστό διακοπής της συμμετοχής περιορίστηκε στο 12%. Παράλληλα, το 51,3% των συμμετεχόντων προερχόταν από δήμους χαμηλού ή μεσαίου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία της δωρεάν πρόσβασης στη φροντίδα.

Οι νέες οδηγίες βάζουν την οικογένεια στο κέντρο

Η ελληνική παρουσίαση έγινε με φόντο ένα πρόβλημα που μεγαλώνει διεθνώς. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το 2024 περίπου 170 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι ηλικίας 5 έως 19 ετών ζούσαν με παχυσαρκία.

Οι νέες οδηγίες δίνουν έμφαση σε οργανωμένες παρεμβάσεις στη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και τις καθημερινές συμπεριφορές, με ενεργή συμμετοχή της οικογένειας. Ο στόχος περιλαμβάνει τη σωματική και ψυχική υγεία, τη λειτουργικότητα και την ευεξία του παιδιού, πέρα από την απώλεια βάρους.

«Πίσω από τους αριθμούς και τα διαγράμματα, βρίσκονται τα παιδιά μας και οι οικογένειές τους», ανέφερε η Ειρήνη Αγαπηδάκη. «Ο στόχος μας δεν ήταν ποτέ απλώς να αλλάξουμε έναν αριθμό στη ζυγαριά, αλλά να σταθούμε δίπλα σε κάθε γονιό και σε κάθε παιδί».

Το στοίχημα της δράσης βρίσκεται ακριβώς εκεί: η υποστήριξη να φτάνει στις οικογένειες που τη χρειάζονται και οι αλλαγές που καταγράφονται στις συνεδρίες να μπορούν να κρατήσουν στην καθημερινότητα.