Με επιδότηση σχεδιάζεται να ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, όμως το πόσο θα μειώσει τον λογαριασμό του ανεφοδιασμού παραμένει ανοιχτό. Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και προβλέπει κρατική ενίσχυση, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη της περιόδου διάθεσης.

Το μέτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης αφορά αρχικά το διάστημα από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026. Προβλέπεται, ωστόσο, δυνατότητα παράτασης, καθώς και αναπροσαρμογής του ποσού της επιδότησης, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το όφελος πρέπει να φτάσει ολόκληρο στον καταναλωτή

Η τροπολογία των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Επεκτείνει το υφιστάμενο καθεστώς επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ώστε να καλύπτει και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στόχος είναι να μετακυλιστεί το σύνολο της επιδότησης στους τελικούς καταναλωτές.

Τα διυλιστήρια και οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων προβλέπεται να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι για τη μεταφορά της ενίσχυσης, χωρίς να κρατούν οικονομικό όφελος από αυτή. Επομένως, το ζητούμενο είναι η κρατική χρηματοδότηση να αποτυπωθεί στην τιμή με την οποία θα προμηθεύονται πετρέλαιο τα νοικοκυριά.

Η απόφαση που θα καθορίσει την έκπτωση ανά λίτρο

Το βασικό στοιχείο που περιμένουν οι καταναλωτές – το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο – δεν περιλαμβάνεται στην τροπολογία.

Θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των τριών συναρμόδιων υπουργών, για την έκδοση της οποίας παρέχεται εξουσιοδότηση πριν από τις 15 Οκτωβρίου.

Μέχρι να προσδιοριστεί το ποσό, δεν μπορεί να υπολογιστεί το όφελος για μια συγκεκριμένη παραγγελία. Η διάταξη αφήνει επίσης περιθώριο αλλαγών στη διάρκεια και στο ύψος της ενίσχυσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ήδη αποφασιστεί επέκτασή της πέραν του Οκτωβρίου.

Πώς θα υπολογίζεται η ενίσχυση

Η επιδότηση θα υπολογίζεται μία φορά, στην καθαρή αξία των τιμολογίων πώλησης, πριν από τον ΦΠΑ.

Τα τιμολόγια θα πρέπει να προέρχονται από διυλιστήρια, εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α που εισάγουν πετρέλαιο θέρμανσης ή κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που πραγματοποιούν εισαγωγές.

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης θα συνδέεται με τα λίτρα που θα διατεθούν στην εσωτερική αγορά προς πρατήρια, πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και τελικούς καταναλωτές. Με υπουργική απόφαση θα εξειδικευτούν η διαδικασία χορήγησης, ο μηχανισμός εκκαθάρισης και οι τεχνικοί όροι εφαρμογής.

Το συνολικό κόστος

Όπως αναφέρει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η δαπάνη θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ύψος της δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από την επιδότηση ανά λίτρο και τη συνολική ποσότητα πετρελαίου που θα διατεθεί κατά την εφαρμογή του μέτρου.

Για όσους προετοιμάζουν τον πρώτο ανεφοδιασμό του χειμώνα, η επόμενη κρίσιμη εξέλιξη είναι η υπουργική απόφαση: εκεί θα φανεί πόση ελάφρυνση προβλέπεται για κάθε λίτρο που θα μπει στη δεξαμενή.