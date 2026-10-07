Τα αλιευτικά παραμένουν δεμένα και οι ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Οι αλιείς αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, κρίνοντας ότι η αυξημένη επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν αρκεί για να καλύψει το κόστος που τους κρατά στη στεριά.

Στην παλιά παραλία και στον Θερμαϊκό Κόλπο, τα σκάφη δεν λύνουν κάβους, ενώ οι ιχθυόσκαλες παραμένουν κλειστές. Οι ψαράδες συντάσσονται με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, ακόμη και με αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

«Η ενίσχυση δεν φτάνει ούτε στα μισά»

Την απογοήτευση του κλάδου μετέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δημήτρης Τσιπούρας, πρόεδρος των παράκτιων αλιέων Νέας Κρήνης Καλαμαριάς και μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας.

«Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Αν αυτοί πανηγυρίζουν, εμείς είμαστε εντελώς απογοητευμένοι», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση «δεν φτάνει ούτε στα μισά» όσων έχουν ζητήσει οι αλιείς.

Σύμφωνα με τους ίδιους, το πετρέλαιο έχει αυξηθεί από περίπου 0,50 ευρώ το λίτρο πέρυσι σε περίπου 1,20 ευρώ σήμερα. Για να παραμείνει βιώσιμο το επάγγελμα, εκτιμούν ότι η τιμή θα πρέπει να διαμορφωθεί κοντά στα 0,60 ευρώ το λίτρο.

Τι προβλέπει η επιδότηση και πού εντοπίζουν τα κενά

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου, η οποία διαμορφώνεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων μέσα στον Οκτώβριο.

Οι αλιείς, ωστόσο, επισημαίνουν ότι από τη ρύθμιση απουσιάζουν ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος, μήνες κατά τους οποίους, όπως αναφέρουν, το κόστος των καυσίμων είχε ήδη αυξηθεί σημαντικά.

Ξεχωριστό ζήτημα θέτουν για τη μέση αλιεία, όπως οι μηχανότρατες και τα γρι γρι, επισημαίνοντας τις ανάγκες σε καύσιμα κατά την έναρξη της βασικής αλιευτικής περιόδου τον Οκτώβριο.

Διαφωνούν και για την πηγή χρηματοδότησης

Οι ενστάσεις τους δεν περιορίζονται στο ύψος της επιδότησης και στους μήνες που καλύπτει. Οι εκπρόσωποι του κλάδου αντιδρούν και στην επιλογή να χρηματοδοτηθεί η ενίσχυση μέσω του καθεστώτος de minimis, ζητώντας να αξιοποιηθούν πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.

Μέχρι να υπάρξει εξέλιξη, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και η πίεση περνά από τα δεμένα σκάφη στην αγορά. Με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια ήδη ορατές, το ζητούμενο για τους αλιείς είναι μια λύση που θα τους επιτρέψει να επιστρέψουν στη θάλασσα με κόστος που μπορούν να αντέξουν.