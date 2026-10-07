Συναγερμός σήμανε στο Ρέθυμνο για «έκρηξη» γαστρεντερίτιδας από τις 2 Οκτωβρίου, με τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες να εξετάζουν αν συνδέεται με τις πρόσφατες πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, καταγράφονται περίπου 30 περιστατικά ημερησίως στο Ρέθυμνο, έγραψε η ιστοσελίδα neakriti.gr.

Τα περιστατικά χαρακτηρίζονται ήπια, με τους ασθενείς να παραμένουν και να αντιμετωπίζονται στα σπίτια τους, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτει εικόνα σοβαρής νόσησης.

Διερευνώνται τα αίτια των περιστατικών

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την εικόνα που έχει διαμορφωθεί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί η αιτία των περιστατικών. Διερευνάται εάν υπάρχει κάποιος κοινός παράγοντας που θα μπορούσε να συνδέει τις καταγραφές, ενώ στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η πιθανή σχέση με την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη.

Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή για δειγματοληπτικούς ελέγχους, ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία και να αποσαφηνιστεί η εικόνα.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάζεται και το ενδεχόμενο μιας ιογενούς αιτιολογίας, δεδομένων και των συνθηκών που επικράτησαν από τις 2 Οκτωβρίου, με την κακοκαιρία να έχει περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις και να έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους σε παραμονή στους κλειστούς χώρους. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα διαφοροποιούσε σημαντικά την εικόνα και θα αποτελούσε σαφώς ηπιότερη εκδοχή ως προς την προέλευση των περιστατικών.

Έλεγχοι σε όλη την Κρήτη

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε όλη την Κρήτη, με προτεραιότητα στο Ρέθυμνο και τα Χανιά, καθώς έχουν καταγραφεί περιστατικά και από την περιοχή των Χανίων.

Όπως ανέφερε στο neakriti.gr ο γενικός διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, στόχος των ελέγχων είναι να υπάρξει πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση και να διερευνηθούν τα αίτια της αυξημένης καταγραφής περιστατικών.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων αναμένεται να δώσουν περισσότερα στοιχεία για το τι βρίσκεται πίσω από την εμφάνιση των περιστατικών και εάν υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ των διαφορετικών περιοχών όπου έχουν καταγραφεί.