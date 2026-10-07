Στο Ξυλόσκαλο τούς περίμεναν οι συνάδελφοί τους με ένα τραπέζι έτοιμο για να γιορτάσουν την επιστροφή. Για τους οκτώ εργαζόμενους που είχαν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη, η περιπέτεια των τελευταίων οκτώ ημερών ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, με όλους καλά στην υγεία τους.

Η κακοκαιρία και το φουσκωμένο ποτάμι τούς είχαν αποκλείσει από τις 29 Σεπτεμβρίου στο φυλάκιο του Εθνικού Δρυμού, στον παλιό εγκαταλελειμμένο οικισμό της Σαμαριάς. Εκεί είχαν τρόφιμα, φάρμακα και ζεστό χώρο, ενώ διατηρούσαν συνεχή επικοινωνία με τις οικογένειές τους, τον ΟΦΥΠΕΚΑ και τις αρχές.

Τέσσερις ώρες πορείας σε ένα πληγωμένο μονοπάτι

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η επιστροφή ξεκίνησε στις 8:30 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 12:30 το μεσημέρι. Οι εργαζόμενοι κινήθηκαν προς το Ξυλόσκαλο, την είσοδο του φαραγγιού, διαπιστώνοντας στην πορεία τις ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.

Κατεστραμμένα τμήματα του μονοπατιού και νερά σε αρκετά σημεία συνέθεταν την εικόνα της διαδρομής. «Το μονοπάτι είναι χάλια», περιέγραψε χαρακτηριστικά ένας από τους εργαζόμενους, διευκρινίζοντας πάντως ότι όλοι επέστρεψαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Περίπου στα μέσα της διαδρομής συναντήθηκαν με συναδέλφους τους, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη ημέρα εργασίες αποκατάστασης. Στόχος είναι να γίνει ξανά δυνατή η πρόσβαση στον οικισμό για τη μεταφορά τροφίμων, εφοδίων και εξοπλισμού. Για τη μεταφορά των προσωπικών αντικειμένων των εργαζομένων χρησιμοποιήθηκαν και μουλάρια.

«Δεν θέλαμε να βάλουμε σε κίνδυνο τα καινούργια παιδιά»

Παρά τον πολυήμερο αποκλεισμό, οι εργαζόμενοι είχαν όσα χρειάζονταν για την παραμονή τους στο φυλάκιο. Οι οικογένειές τους γνώριζαν ότι ήταν ασφαλείς, ενώ η ομάδα επέλεξε να περιμένει πριν επιχειρήσει την επιστροφή.

«Αν θέλαμε, θα μπορούσαμε να φύγουμε και τρεις μέρες νωρίτερα, αλλά υπήρχαν καινούργια παιδιά και δεν θέλαμε να τα βάλουμε σε κίνδυνο», ανέφερε ο εργαζόμενος στο ΕΡΤnews.

Την εικόνα μιας ενωμένης ομάδας μετέφερε και η γιατρός του φαραγγιού, Παναγιώτα Γκότση, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Ήταν όλη η ομάδα ενωμένη και μόλις φτάσαμε στο Ξυλόσκαλο μας περίμεναν συνάδελφοι έχοντας ετοιμάσει τραπέζι για να γιορτάσουμε την έξοδο μας. Ζήσαμε μία περιπέτεια που θα διηγούμαστε στο μέλλον».

Η περιπέτεια τελείωσε, οι ζημιές παραμένουν

Η ασφαλής επιστροφή των οκτώ εργαζομένων αφήνει πλέον στο επίκεντρο την κατάσταση του φαραγγιού. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, σε αρκετά σημεία παραμένει αυξημένος όγκος νερού, ενώ σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται στο μονοπάτι που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες.

Η κ. Γκότση ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι θα γίνουν οι απαραίτητες αυτοψίες από κλιμάκιο του ΟΦΥΠΕΚΑ και των αρμόδιων υπηρεσιών. Για την ομάδα, η αναμονή έκλεισε με ένα κοινό τραπέζι. Για τη Σαμαριά, ακολουθεί η καταγραφή των ζημιών και η δουλειά που χρειάζεται ώστε οι διαδρομές της να γίνουν ξανά ασφαλείς.