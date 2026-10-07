Νέα διάσταση παίρνει η κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, μετά τις δηλώσεις του δικηγόρου της τραγουδίστριας, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, στο «Live News» στο Mega.

Ο γνωστός ποινικολόγος αναφέρθηκε στο οικονομικό σκέλος της συμφωνίας για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, υποστηρίζοντας ότι το ποσό των 600.000 ευρώ δεν ήταν η αρχική απαίτηση του Νίκου Καρβέλα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο συνθέτης φέρεται αρχικά να είχε ζητήσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ παράλληλα, όπως υποστήριξε, είχε ζητήσει να διαγραφεί ποσό 500.000 ευρώ που φέρεται να οφείλει στην Άννα Βίσση.

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος της Άννας Βίσση για τα 600.000 ευρώ

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος εξήγησε ότι το ποσό των 600.000 ευρώ που αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ του «Live News» προέκυψε έπειτα από διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως είπε, θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι οικονομικές εκκρεμότητες που, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν μεταξύ των δύο καλλιτεχνών.

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση έκανε ειδική αναφορά σε δάνεια και εμβάσματα που, όπως υποστήριξε, έχει λάβει ο Νίκος Καρβέλας από την τραγουδίστρια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι μεταξύ των δύο πλευρών υπήρχε συμφωνία τα κέρδη από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ να μοιραστούν 50-50.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η Άννα Βίσση δεν είχε τελικά κέρδος από τη συγκεκριμένη συναυλία.

«Η Άννα Βίσση έγραψε μόνη της την απάντησή της»

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε και στην απάντηση της Άννας Βίσση προς τον Νίκο Καρβέλα, μετά την αιχμηρή ανακοίνωση του συνθέτη.

Όπως τόνισε, η τραγουδίστρια συνέταξε η ίδια την απάντησή της, χωρίς παρέμβαση του νομικού της εκπροσώπου.

«Η Άννα Βίσση έγραψε μόνη της, από την πρώτη μέχρι την τελευταία λέξη, την απάντησή της προς τον Νίκο Καρβέλα. Είναι ένα προσωπικό κείμενο, μια κατάθεση ψυχής, που αποτυπώνει με ακρίβεια όσα βίωσε λίγες μέρες πριν τη μεγάλη συναυλία στις 26/9/26», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σημείωσε ότι μέχρι σήμερα προσπάθησε να λειτουργήσει ως «γεφυροποιός» μεταξύ των δύο πλευρών, υπογραμμίζοντας όμως ότι μετά την τελευταία ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα η στάση της τραγουδίστριας έχει αλλάξει.

«Η εντολή είναι όλες οι διαφωνίες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση αποκάλυψε ότι έχει πλέον λάβει σαφή εντολή από την τραγουδίστρια να προχωρήσει νομικά την υπόθεση, εφόσον δεν υπάρξει λύση.

«Μετά όμως από το δελτίο Τύπου του Νίκου Καρβέλα η εντολή που έχω από την Άννα Βίσση είναι όλες οι διαφωνίες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται πλέον και το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα.

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση υποστήριξε ότι σε περίπτωση που ο συνθέτης επιχειρήσει να απαγορεύσει στην τραγουδίστρια να ερμηνεύει τα τραγούδια του, τότε θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα καταχρηστικής άσκησης των πνευματικών του δικαιωμάτων.

«Αν ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του, τότε θα έχουμε καταχρηστική άσκηση των πνευματικών δικαιωμάτων του συνθέτη και του στιχουργού», ανέφερε.

Η δημόσια αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών συνεχίζεται πλέον σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με το οικονομικό σκέλος της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, τις μεταξύ τους οικονομικές εκκρεμότητες και τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα να αποτελούν τα βασικά σημεία της διαμάχης.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς η πλευρά της Άννας Βίσση εμφανίζεται πλέον αποφασισμένη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τις διαφωνίες που δεν μπορούν να επιλυθούν μεταξύ των δύο πλευρών.