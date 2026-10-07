Ο αδέσποτος σκύλος στην Αρετή Ηλείας που είχε εντοπιστεί αιμόφυρτος μετά από πυροβολισμό δεν κατάφερε τελικά να ξεπεράσει τα τραύματά του. Η κατάστασή του κρίθηκε μη αναστρέψιμη και αποφασίστηκε η ευθανασία, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα αποκατάστασης των βλαβών που είχε υποστεί.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Το ζώο είχε βρεθεί στην περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης με εμφανή τραύματα στο πρόσωπο και σημαντική απώλεια αίματος. Η εικόνα του κινητοποίησε άμεσα φιλόζωους της περιοχής, οι οποίοι ανέλαβαν να αναζητήσουν βοήθεια για την περίθαλψή του.

Η υπόθεση είχε καταγγελθεί από τη Φιλοζωική Ένωση Λεχαινών «Rea & Friends», η οποία ανέφερε ότι ο σκύλος είχε πυροβοληθεί από άγνωστο άτομο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η έρευνα για τον πυροβολισμό στην Αρετή

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία, ενώ κατάθεση στις αρμόδιες αρχές έδωσε και η πρόεδρος της Φιλοζωικής Ένωσης Λεχαινών, Άντα Παναγιωτοπούλου.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού και να εντοπιστεί ο δράστης του πυροβολισμού.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη φιλοζωική οργάνωση, υπάρχει ανησυχία για ακόμη ένα αδέσποτο που βρισκόταν στην ίδια περιοχή και πλέον δεν έχει εντοπιστεί.

Η υπόθεση του σκύλου στην Αρετή Ηλείας παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία για την ταυτοποίηση του ατόμου που ευθύνεται για τον πυροβολισμό.