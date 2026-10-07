Ο καιρός αλλάζει τις επόμενες μέρες, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν θα απουσιάσουν και οι βροχές, παρά τη ζέστη που θα παρουσιαστεί.

Πιο αναλυτικά, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ έγραψε:

«Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ…

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Οι νοτιάδες θα πάρουν σταδιακά το πάνω χέρι, ανεβάζοντας αισθητά τη θερμοκρασία, που τοπικά θα αγγίξει ακόμη και τους 28 με 30°C.

Την ίδια ώρα όμως επιστρέφει και το φθινόπωρο: από την Παρασκευή οι πρώτες οργανωμένες βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από τα δυτικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα επηρεάσουν τα κεντρικά και βόρεια της χώρας.

Ζέστη λοιπόν στην αρχή, βροχές στη συνέχεια — ένα καθαρά φθινοπωρινό σκηνικό με γρήγορες εναλλαγές».