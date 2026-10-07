Άγρια συμπλοκή οδηγών σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Βασιλέως Ηρακλείου.

Η ιστοσελίδα voria.gr δημοσίευσε βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της συμπλοκής, η οποία ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στα πλάνα διακρίνεται ο οδηγός ενός μαύρου Ι.Χ. να κατεβαίνει από αυτό φωνάζοντας, βρίζοντας και ζητώντας εξηγήσεις από τον οδηγό ενός άσπρου μίνι βαν. «Κατέβα κάτω μη σου γ…σω», του φώναξε.

Κινούμενος απειλητικά, ο οδηγός του μαύρου Ι.Χ. ανοίγει την πόρτα του μίνι βαν όπου βρισκόταν ο έτερος οδηγός και επιχειρεί να τον βγάλει έξω. Εκείνος κατεβαίνει και κάνει βήματα προς τα πίσω προκειμένου να απομακρυνθεί.

Περαστικοί μαζεύονται γύρω ζητώντας από τους δύο τους να λήξουν τη διαμάχη. Ο οδηγός του μαύρου Ι.Χ. τότε επιτίθεται σε αυτόν του μίνι βαν καταφέρνοντάς του χτύπημα με γροθιά στο πρόσωπο.

Οι περαστικοί τότε επεμβαίνουν και τον απομακρύνουν. Το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο οδηγός του μαύρου Ι.Χ. μπήκε στο όχημά του και αποχώρησε.