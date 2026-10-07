Την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου άφησε το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου ένας 65χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Κολυμπίων-Αρχίπολης. Ο άνδρας οδηγούσε τετράτροχη μοτοσικλέτα (γουρούνα), όταν αυτή εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Το τροχαίο σημειώθηκε την προηγούμενη μέρα, στις 11:10 το πρωί. Στο όχημα επέβαινε και μία 61χρονη αλλοδαπή, η οποία επίσης τραυματίστηκε.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου ο 65χρονος υπέκυψε στα τραύματά του μία μέρα αργότερα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου.