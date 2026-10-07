Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε στα Ιωάννινα η είδηση του ξαφνικού θανάτου ενός βρέφους, μόλις τριών μηνών, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι το μωρό δεν είχε τις αισθήσεις του και έντρομοι ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο, έσπευσε μέσα σε λίγα λεπτά κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, με γιατρό και διασώστες, οι οποίοι ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) επί τόπου.

Το βρέφος, χωρίς να έχει ανακτήσει σημάδια ζωής, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για τον θάνατο του βρέφους ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία διενεργεί σχετική έρευνα, ενώ φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, που θα πραγματοποιηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.