Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα σε σχολείο της Λαμίας, όταν τμήμα σοβά αποκολλήθηκε και έπεσε στα κεφάλια μαθητών.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στο σχολείο, με τους μαθητές να εμφανίζονται σοκαρισμένοι από την πτώση των σοβάδων.

Ο διευθυντής του σχολείου, Σταύρος Χαραλάμπου, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «από τύχη δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό, καθώς οι σοβάδες έπεσαν στο κεφάλι των μαθητών την ώρα που έκαναν μάθημα».

Η αίθουσα εκκενώθηκε άμεσα, ενώ ενημερώθηκε ο Δήμος Λαμιέων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στο σημείο και να προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Αν και αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι κανένας μαθητής δεν είχε τραυματιστεί, στη συνέχεια τέσσερις μαθητές μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας.