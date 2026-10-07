Μεταβολή του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται στην περιοχή του Κόλπου της Γένοβας θα κινηθεί αργά προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας σταδιακά και τη χώρα μας. Η αλλαγή θα γίνει αισθητή αρχικά στα δυτικά, με βροχές και ενίσχυση των ανέμων, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Δημήτρη Ζιακόπουλο, για το την Πέμπτη 08/10, το συγκεκριμένο σύστημα θα προκαλέσει στροφή των ανέμων σε νοτιοδυτικούς, με την έντασή τους να φτάνει έως τα 5 μποφόρ. Παράλληλα, τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα οι καιρικές συνθήκες θα είναι γενικά πιο ήπιες, ωστόσο κατά τις πρωινές ώρες θα υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για σχηματισμό ομιχλών, κυρίως στις εσωτερικές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 28 βαθμούς.

Βροχές στα δυτικά την Παρασκευή

Την Παρασκευή (9/10), η εικόνα θα είναι περισσότερο βροχερή στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, καθώς και στη Δυτική Μακεδονία. Εκεί αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στο βόρειο Ιόνιο δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους στις ηπειρωτικές περιοχές θα είναι αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Ισχυρότερα φαινόμενα το Σάββατο

Πιο έντονη θα είναι η επιδείνωση του καιρού το Σάββατο (10/10). Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται στο Ιόνιο και στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Παράλληλα, οι άνεμοι στο Ιόνιο θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ στη βορειοδυτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση.

Βελτίωση από τα δυτικά την Κυριακή

Την Κυριακή (11/10), η ημέρα θα ξεκινήσει με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, η εξέλιξη του καιρού θα είναι βελτιωτική, καθώς τα φαινόμενα θα υποχωρούν γρήγορα και η βελτίωση θα επεκτείνεται σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα αλλάξουν σταδιακά διεύθυνση και θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, φτάνοντας σε ένταση έως τα 6 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.