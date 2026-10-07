Ένα μοναδικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο Άγιο Όρος, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Φιλόθεου, σε Ιερά Μονή.

Ο κ. Φιλόθεος, όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε ο λογαριασμός της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου στο Youtube, τραγούδησε το παραδοσιακό τραγούδι «Στο ‘πα και στο ξαναλέω», με τους μοναχούς και τους ιερωμένους που έδιναν το παρών να τον συνοδεύουν.

Μάλιστα, στο τέλος του τραγουδιού, χτύπησαν με τα πιρούνια τα πιάτα τους, σε μια ένδειξη επιδοκιμασίας.

Δείτε το βίντεο:

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Φιλόθεος, στις αρχές Ιουνίου, είχε τραγουδήσει και σε συναυλία που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης την «Άρνηση» (γνωστό και ως «Στο περιγιάλι το κρυφό»), σε στίχους του Γιώργου Σεφέρη και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.