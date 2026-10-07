Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για 18 influencers, μεταξύ των οποίων γνωστοί τράπερς, μοντέλα, αθλητές και πρώην παίκτες ριάλιτι, που ελέγχονται για προώθηση παράνομου τζόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε προανακριτικό στάδιο, ενώ εξετάζεται ο ρόλος των προσώπων στην προβολή μη αδειοδοτημένων πλατφορμών.

Όπως αποκάλυψε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις σε βάρος των συγκεκριμένων προσώπων.

Οι σχετικές μηνυτήριες αναφορές έγιναν από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, μετά τη διενέργεια ελέγχων το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρόσωπα αυτά είχαν μεγάλη απήχηση στο διαδίκτυο. Είναι ενδεικτικό ότι το προφίλ με τη μεγαλύτερη δημοτικότητα είχε 623.000 ακολούθους, ενώ για το σύνολο των influencers που ελέγχονται ο αριθμός των ακολούθων ανέρχεται σε 3,6 εκατομμύρια.

Εντωμεταξύ, πριν από λίγες ημέρες, η Επιτροπή εντόπισε 3.283 ύποπτους ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών. Από το σύνολο αυτό και με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, πιστοποιήθηκε ότι οι 1.001 ήταν παράνομοι.

Από αυτούς, τελικά, τεκμηριώθηκε ότι 734 θα περιληφθούν στη λεγόμενη «μαύρη λίστα», η οποία το 2025 είχε εντάξει 15.000 ιστότοπους.

1,8 δισ. ευρώ στην παράνομη αγορά τζόγου το 2025

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε τα στοιχεία που αποτυπώνουν το μέγεθος της παράνομης αγοράς τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 2025:

-περίπου 1,8 δισ. ευρώ παίχτηκαν στην παράνομη αγορά,

-περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια,

-περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη blacklist.

Το πρόβλημα, όπως σημείωσε, γίνεται ακόμη πιο σύνθετο καθώς ο παράνομος τζόγος προσαρμόζεται διαρκώς στις νέες τεχνολογίες και μεταφέρεται από τις παραδοσιακές μορφές στο διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα, τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα social media.

Ο υπουργός υπενθύμισε, επίσης, ότι τον περασμένο Ιούνιο ενισχύθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου.

Μεταξύ άλλων, ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ενώ το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων απέκτησε ειδικές ανακριτικές αρμοδιότητες.

Παράλληλα, προβλέφθηκαν άμεσες διοικητικές κυρώσεις για την παράνομη διαδικτυακή προώθηση, με τα πρόστιμα να μπορούν να φτάσουν έως και τις 50.000 ευρώ ανά παράβαση.

Η Επιτροπή στελεχώθηκε επίσης με 110 οργανικές θέσεις, εκ των οποίων οι 40 αφορούν ειδικό επιστημονικό προσωπικό, με στόχο την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και της επιχειρησιακής της δυνατότητας.

«Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα: το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος» τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.