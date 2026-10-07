Διαδοχικές σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10) στο Καρπάθιο Πέλαγος, στη θαλάσσια ζώνη ανάμεσα στην Κάσο και το Λασίθι.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στις 02:43 και είχε μέγεθος 4,1 Ρίχτερ. Μόλις επτά λεπτά αργότερα, στις 02:50, ακολούθησε δεύτερος σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ.

Τα επίκεντρα των δύο δονήσεων υπολογίστηκαν σε απόσταση 29 και 28 χιλιομέτρων δυτικά της Κάσου αντίστοιχα. Ο πρώτος σεισμός είχε εστιακό βάθος 14,5 χιλιομέτρων, ενώ στον δεύτερο το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα 12,8 χιλιόμετρα.

Διαφορετική εκτίμηση έδωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το οποίο υπολόγισε το μέγεθος και των δύο δονήσεων στα 3,9 Ρίχτερ.

Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή συνεχίστηκε, καθώς στις 03:18 καταγράφηκε ακόμη μία δόνηση, μεγέθους 3,3 Ρίχτερ.