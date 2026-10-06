Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στου Ζωγράφου, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου 99.

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 21:00, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα. Οι πρώτες πληροφορίες άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να είχε εκραγεί κάποιος μηχανισμός και για τον λόγο αυτό κλήθηκε στο σημείο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Η αρχική έρευνα, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε αυτό το σενάριο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η έκρηξη σημειώθηκε μέσα σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου και εκτιμάται ότι προκλήθηκε από οικιακή συσκευή.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στο εσωτερικό του διαμερίσματος, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Ένας 33χρονος άνδρας και μία 24χρονη γυναίκα, που βρίσκονταν στον χώρο, διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Την έρευνα για να εξακριβωθεί τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη και υπό ποιες συνθήκες συνέβη το περιστατικό διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.