Συναγερμός σήμανε στην Αρετή Ανδραβίδας όταν πολίτης εντόπισε έναν αδέσποτο σκύλο να περιφέρεται βαριά τραυματισμένος στο πρόσωπο, φέροντας χτυπήματα που εκτιμάται ότι προκλήθηκαν από όπλο. Για το συμβάν ειδοποιήθηκε αμέσως το Αστυνομικό Τμήμα, ενώ η πρόεδρος της Φιλοζωικής Λεχαινών «Rea & Friends», Άντα Παναγιωτοπούλου, κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές.

Έρευνες της Αστυνομίας και αναζήτηση δεύτερου ζώου

Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκαν ο δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Παράλληλα, όπως αναφέρει το ilialive, έντονος προβληματισμός επικρατεί για την τύχη ενός ακόμη αδέσποτου σκύλου, ο οποίος σύχναζε μαζί με το τραυματισμένο ζώο και πλέον αγνοείται.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού προκειμένου να διακριβωθεί αν τα τραύματα προήλθαν πράγματι από πυροβολισμό, ενώ άμεση προτεραιότητα παραμένει η παροχή εξειδικευμένης κτηνιατρικής περιθάλψεως στο άτυχο ζώο.