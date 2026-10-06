Αναστάτωση επικράτησε στην Καλλιθέα όταν μια γυναίκα, καθαρίζοντας το διαμέρισμα της εκλιπούσας γιαγιάς της στη συμβολή των οδών Λασκαρίδου και Ιατρίδου, βρέθηκε μπροστά σε ύποπτα μπουκαλάκια. Η εγγονή ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση δύο πολυκατοικιών, στήνοντας μεγάλη ζώνη ασφαλείας.

Η επέμβαση του ΤΕΕΜ και η μαρτυρία κατοίκου

Τα δύο φιαλίδια που εντοπίστηκαν περιέχουν πικρικό οξύ σε κρυσταλλική μορφή, μια χημική ουσία που στην υγρή της μορφή χαρακτηρίζεται συχνά ως «υγρή βόμβα» εξαιτίας της εξαιρετικά υψηλής εκρηκτικής της ισχύος. Στην κρυσταλλική της μορφή γίνεται ακόμη πιο ασταθής και εξαιρετικά ευαίσθητη σε οποιονδήποτε κραδασμό, τριβή ή μεταβολή της θερμοκρασίας, γεγονός που κατέστησε την επιχείρηση των τεχνικών του ΤΕΕΜ ιδιαίτερα λεπτή, με τους ίδιους να προσεγγίζουν τον χώρο με τη μέγιστη δυνατή προσοχή προκειμένου να συσκευάσουν τα φιαλίδια με ειδικό τρόπο.

Περιγράφοντας τις στιγμές της απομάκρυνσης από τα διαμερίσματα, κάτοικος της περιοχής ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Πήραν τηλέφωνο ότι έχουνε βάλει βόμβες επί της Λασκαρίδου σε δύο πολυκατοικίες και να βγούμε έξω. Αυτό μόνο. Δεν ξέρω κάτι άλλο».

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, το εξειδικευμένο κλιμάκιο περισυνέλεξε και απομάκρυνε τα φιαλίδια με το επικίνδυνο υλικό. Αμέσως μετά δόθηκε το «πράσινο φως» από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, επιτρέποντας στους ενοίκους να επιστρέψουν ασφαλείς στις οικίες τους.