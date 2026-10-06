Χρώματα και μοναδικά αρώματα της μεσσηνιακής γης, καθώς και ξεχωριστές εικόνες από τα φυσικά και πολιτιστικά μνημεία της Καλαμάτας, πλημμύρισαν τη Θεσσαλονίκη. Στον ατμοσφαιρικό κήπο του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας – Θράκης πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση, με στόχο την προβολή της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Πελοποννήσου ως αυτόνομου και ελκυστικού τουριστικού προορισμού.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκε η πλούσια γαστρονομική κουλτούρα της περιοχής. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις κρυμμένες γωνιές της πόλης, αλλά και τα αυθεντικά τοπικά προϊόντα που συνθέτουν την ιδιαίτερη γαστρονομική της ταυτότητα.

Μέλι και αρωματικά φυτά και βότανα Ταϋγέτου, κρασιά από τους αμπελώνες της Μεσσηνίας και ελαιόλαδο και ελιές, αντιπροσωπευτικά της αγροτικής κληρονομιάς του τόπου, είναι μεταξύ των 40 προϊόντων – πρεσβευτών της φιλοξενίας της Καλαμάτας που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσαν ο δήμος Καλαμάτας, η Wise Ram και η Chef Stories.

«Ο επισκέπτης πέρα από το να γνωρίζει τον πολιτισμό και την ιστορία ενός τόπου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γεύεται και η Καλαμάτα έχει πάρα πολλές γεύσεις που αξίζει να τις γνωρίσει» τόνισε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πολιτισμού Καλαμάτας, Γιώργος Λαζαρίδης.



«Θεωρούμε ότι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας είναι η γαστρονομία. Για εμάς η γαστρονομία όμως δεν είναι ένα ακόμα τουριστικό προϊόν. Είναι ο πολιτισμός, είναι η παράδοση, είναι ο τρόπος ζωής» ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης τονίζοντας ότι στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζονται πολλά από τα προϊόντα του τόπου που είναι παγκοσμίως γνωστά και άλλα όχι τόσο αναγνωρίσιμα που «κρύβουν» μέσα τους τη Μεσσηνία.

«Υπάρχει μια γέφυρα μεταξύ της Θεσσαλονίκης και της Καλαμάτας, δυο πόλεις που βρίσκονται στα δυο άκρα της ηπειρωτικής Ελλάδας» επισήμανε αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου Καλαμάτας.



Περιγράφοντας τα κοινά στοιχεία των δύο πόλεων ο κ. Λαζαρίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη φύση, τη θάλασσα, το γαλάζιο και τόνισε ότι επιδίωξη του δήμου είναι να ενισχύσει τους δεσμούς Καλαμάτας και Θεσσαλονίκης.

Αεροπορική σύνδεση με πόλεις της Γαλλίας, Αγγλίας, Ιταλίας και Κεντρικής Ευρώπης – Με πληρότητα οι πτήσεις από και προς Θεσσαλονίκη

Τονίζοντας ότι η Καλαμάτα είναι πόλη με εξαιρετικό κλίμα, ζωντανή με πολλά πολιτιστικά δρώμενα και αθλητικά δρώμενα και υποδέχεται επισκέπτες 365 μέρες τον χρόνο ο κ. Λαζαρίδης σημείωσε ότι υπάρχει αεροπορική σύνδεσή της με τη Θεσσαλονίκη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, δύο φορές την εβδομάδα τη χειμερινή σεζόν, τέσσερις φορές την εβδομάδα το καλοκαίρι και ότι όποιος δεν θέλει να επιλέξει το αεροπλάνο, μπορεί να ταξιδέψει με το αυτοκίνητό του και να κάνει μια ωραία εκδρομή 700 χιλιομέτρων σε έναν ασφαλή δρόμο.



Αναφερόμενος στην αεροπορική σύνδεση Καλαμάτας – Θεσσαλονίκης τη χαρακτήρισε πολύ σημαντική για όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τόνισε ότι πρέπει να στηριχθεί.



Οι πτήσεις ,όπως είπε, έχουν γενικά πληρότητα, διευκρινίζοντας ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές που σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη, οπότε η χρήση του αεροπλάνου είναι πολύ χρήσιμη αλλά και κάτοικοι της Μεσσηνίας που θέλουν να ταξιδέψουν σε χώρες των Βαλκανίων και επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη ως ενδιάμεσο σταθμό.



Το διεθνές αεροδρόμιο της Καλαμάτας έχει πτήσεις τόσο από τη Γαλλία και την Αγγλία, αλλά και από την Ιταλία και από την Κεντρική Ευρώπη και με την αναβάθμισή του, που αναλαμβάνει από τον Νοέμβριο νέα κοινοπραξία βάσει συμβάσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί τα επόμενα δύο χρόνια θα γίνουν ακόμα περισσότερες, είπε ο κ. Λαζαρίδης.

«Ευελπιστούμε στα επόμενα 2,5 χρόνια να είναι έτοιμος ο νέος τερματικός σταθμός και με τις νέες εγκαταστάσεις θα υπάρξουν ακόμα περισσότερες πτήσεις» υπογράμμισε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πολιτισμού του δήμου Καλαμάτας.

1.500 εκδηλώσεις στην πόλη μέσα σε δύο χρόνια

«Η Καλαμάτα είναι η ψυχή της Πελοποννήσου. Είναι η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Περιφέρειας και το εμπορικό κέντρο της Νότιας Πελοποννήσου» επισήμανε ο επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα Τουρισμού του δήμου Καλαμάτας, Ηλίας Καλφακάκος.



Παρουσιάζοντας τα κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος της πόλης ως τουριστικού προορισμού, ο κ. Καλφακάκος σημείωσε ότι η Καλαμάτα περιστοιχίζεται από τον Μεσσηνιακό κάμπο όπου βρίσκεται ο Μεσσηνιακός ελαιώνας και βρίσκεται στη σκιά του Ταϋγέτου.



Η Καλαμάτα, όπως υπογράμμισε, είναι γνωστή για τις παραλίες της. Όλη η νότια πλευρά του δήμου, βρέχεται από παραλίες 13 χιλιομέτρων. Το ενδιαφέρον είναι η αστική παραλία της, τρία χιλιόμετρα μέσα στην πόλη, πολύ καθαρή με γαλάζια σημαία, σημείωσε.



Αναφέρθηκε στα κυριότερα μνημεία της Καλαμάτας, το Βυζαντινό Κάστρο, τον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων και στα Μουσεία και αξιοθέατα, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, η Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια» και το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο και το Πάρκο Σιδηροδρόμων και σημείωσε ότι η πόλη είναι ιδανική βάση για αποδράσεις στην Αρχαία Ολυμπία, στη Μάνη, στην Κορώνη και στη Μεθώνη, στον Μυστρά.



Όσον αφορά τις δραστηριότητες που προσφέρονται τόνισε ότι μπορούν οι επισκέπτες να κάνουν ιστιοπλοϊα, ποδηλασία, ιππασία στη θάλασσα, αλεξίπτωτο πλαγιάς στον Ταϋγετο και υπογράμμισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν διοργανωθεί 1500 events, χειμώνα και καλοκαίρι, συναυλίες, Φεστιβάλ, παραστάσεις, παρουσιάσεις.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ελαιώνα της Μεσσηνίας με εκατομμύρια δέντρα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η «Μάνα Ελιά» ηλικίας περίπου 1.700 ετών, ύψους 14 μέτρων με περίμετρο κορμού 9 μέτρων και κόμη που εκτείνεται σε πάνω από 15 μέτρα, που βρίσκεται σε αγρό στα όρια της Καλαμάτας και αναγνωρίζεται ως το μητρικό δέντρο της φημισμένης ποικιλίας Καλαμών.



«Ο δήμος Καλαμάτας έχει εκθετήριο τοπικών προϊόντων στο ιστορικό Δημαρχείο, όπου γίνονται παρουσιάσεις και γευσιγνωσίες και στη λαϊκή αγορά της περιοχής συγκεντρώνονται παραγωγοί απ΄όλη τη Μεσσηνία. Επενδύουμε στα τοπικά μας προϊόντα και στον γαστρονομικό χαρακτήρα της πόλης και της περιοχής» είπε ο κ. Καλφακάκος τονίζοντας ότι τα εστιατόρια, που δεν έχουν προσαρμοστεί στον επισκέπτη προσφέρουν μια αυθεντική εμπειρία σε επίπεδο γαστρονομίας.

«Θέλουμε να αναδείξουμε κάποια από τα τοπικά προϊόντα για τα οποία φημίζεται η Καλαμάτα και η ευρύτερη περιοχή η Μεσσηνία» τόνισε ο Σπύρος Πέγκας ιδρυτής της Wise Ram, εταιρείας ανάπτυξης, διαχείρισης και προώθησης προορισμών σημειώνοντας ότι είναι η δεύτερη φορά που η Καλαμάτα παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη.



O πρόεδρος του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας – Θράκης, Φώτιος Κιλιπίρης, Καθηγητής Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος τόνισε ότι ο τουρισμός πλέον είναι πολιτισμός, είναι γαστρονομία.



Το Λαογραφικό και Εθνικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης καλλιεργεί την εξωστρέφεια και τη διασύνδεση με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πάντοτε χαιρόμαστε όταν εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έρχονται εκπρόσωποι από μία μεγάλη ιστορική πόλη του Νότου, όπως η Καλαμάτα.



Μέσα από την εκδήλωση αναδεικνύεται και ο γαστρονομικός πλούτος της Μεσσηνίας, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί και στο πεδίο του τουρισμού, ανέφερε η Σύλβια Κουμεντάκη από τη Chef Stories.



Διευκρινίζοντας ότι στη Θεσσαλονίκη «ταξίδεψαν» συνολικά 40 προϊόντα, κάποια πολύ ιδιαίτερα, τα λαλλάγγια (λαδοκούλουρα), η ροβίτσα (είδος φασολιού), το τυρί σφέλα και η φέτα ΠΟΠ, το ελαιόλαδο και ποικιλίες μελιού (σφενδάμου, κουμαριάς και γαιδουράγκανθου) και τα σύκα Μεσσηνίας.



Ο δήμος Καλαμάτας στοχεύει, όπως ανέφερε, να τα εντάξει στη διατροφή των τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή και προχωρά επίσης σε ενέργειες για να τα διοχετεύει στην υπόλοιπη ελληνική αγορά και στο εξωτερικό.



Σε τέσσερις γευστικούς σταθμούς οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα προϊόντα του δέντρου της ελιάς, κρασιά και τα προϊόντα της αμπέλου, όπως μπαλσάμικο και σταφίδα, αλλαντικά μαζί με αρτύματα και σπάνιες ποικιλίες μελιού, αποξηραμένα σύκα και παστέλια και να πάρουν μέρος σε γευσιγνωσία Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου με την καθοδήγηση του γευσιγνώστη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.