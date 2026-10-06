Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 έφτασε με ταξί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου λίγη ώρα αργότερα έχασε τη ζωή του.

Σχεδόν έναν μήνα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, το Live News έφερε στο φως νέο βίντεο-ντοκουμέντο από την τελευταία διαδρομή του προς το ιατρείο της Καρνεάδου.

Στα πλάνα καταγράφεται το ταξί στο οποίο επέβαινε ο Γιώργος Μαζωνάκης, περίπου δύο λεπτά πριν φτάσει στην κλινική όπου είχε προγραμματισμένο ραντεβού για πλασμαφαίρεση.

Ο τραγουδιστής είχε αρχικά ραντεβού για τις 13:00, ωστόσο καθυστέρησε να μεταβεί στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αισθανόταν αδιαθεσία, είχε έναν τραυματισμό και φέρεται να είχε εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με την πλασμαφαίρεση.

Τελικά επικοινώνησε με οδηγό ταξί που τον εξυπηρετούσε συχνά στις μετακινήσεις του και αναχώρησε από τη Βούλα με προορισμό το Κολωνάκι.

Το νέο βίντεο καταγράφει την τελευταία διαδρομή του καλλιτέχνη, λίγο πριν αποβιβαστεί από το ταξί και εισέλθει στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Η πλασμαφαίρεση και οι τελευταίες ώρες του τραγουδιστή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο λίγο πριν τις 14:00, προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Στον ίδιο χώρο βρίσκονταν η 56χρονη γιατρός και, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση, ο 58χρονος σύζυγός της, επίσης γιατρός, ο οποίος έχει καταθέσει στις Αρχές.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο τραγουδιστής είχε μεταβεί στη δεύτερη κλινική που διατηρούσαν οι δύο γιατροί στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, όπου είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία.

Τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου αποτελούν αντικείμενο της έρευνας των Αρχών, ενώ η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης.

Τα πλάνα του 58χρονου γιατρού στο εστιατόριο

Την ίδια ώρα, νέο βίντεο που παρουσίασε το Live News καταγράφει και τον 58χρονο γιατρό, σύζυγο της 56χρονης, σε εστιατόριο στο Κολωνάκι.

Ο 58χρονος, σύμφωνα με τα πλάνα, βρίσκεται στο εστιατόριο και τρώει μεσημεριανό, ενώ κάποια στιγμή συναντάται με μία γυναίκα, η οποία φαίνεται να είναι υπάλληλος του καταστήματος.

Στο βίντεο εμφανίζεται να ασχολείται με το κινητό του και να πραγματοποιεί τηλεφωνική συνομιλία με γυναίκα, έχοντας την κλήση σε ανοιχτή ακρόαση.

Λίγο πριν τις 15:00, σηκώνεται από το τραπέζι και αποχωρεί από το εστιατόριο. Από τα πλάνα φαίνεται επίσης ότι υπήρχε οικειότητα στη συζήτηση που είχε με τους εργαζομένους του καταστήματος.

Η παρουσία του 58χρονου στο εστιατόριο την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου είχε ήδη αναφερθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης και περιλαμβάνεται στα στοιχεία που εξετάζονται.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο 58χρονος είχε ενημερωθεί εκείνη την ώρα για την παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο.

Το νέο βίντεο από την τελευταία διαδρομή του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως και τα πλάνα από το εστιατόριο, αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο δημοφιλής τραγουδιστής έχασε τη ζωή του.