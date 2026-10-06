Νερά που κατέβαιναν από τις πλαγιές του Ψηλορείτη μετέτρεψαν δρόμους σε χειμάρρους, παρασύροντας πέτρες, χώματα και φερτά υλικά. Έπειτα από τέσσερις έως πέντε ημέρες συνεχόμενης βροχόπτωσης, ο Δήμος Αμαρίου στο Ρέθυμνο μετρά ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η πρώτη συγκέντρωση στοιχείων για τις καταστροφές από τις πλημμύρες έχει ήδη ξεκινήσει. Οι πληγέντες καλούνται να δηλώσουν τηλεφωνικά τις απώλειές τους, ώστε να συντονιστεί και να αρχίσει το συντομότερο δυνατό η επίσημη καταγραφή από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι μεγάλες ποσότητες νερού και τα υλικά που μεταφέρθηκαν από τις πλαγιές προκάλεσαν σοβαρές φθορές σε σημεία του οδικού δικτύου. Ακόμη πιο δύσκολη είναι η εικόνα στους αγροτικούς δρόμους, όπου οι καταστροφές δυσχεραίνουν την πρόσβαση των παραγωγών στις περιουσίες τους.

Ζημιές στα χωράφια, δυσκολίες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις

Το πλήγμα επεκτείνεται στον πρωτογενή τομέα, με αγροτικές εκτάσεις, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις να έχουν επηρεαστεί από την κακοκαιρία.

Για τους παραγωγούς, στις ζημιές προστίθεται και το πρόβλημα της μετακίνησης: η καταστροφή τμημάτων της αγροτικής οδοποιίας δυσκολεύει ακόμη και την προσέγγιση χωραφιών και εγκαταστάσεων. Η πλήρης έκταση των απωλειών θα αποσαφηνιστεί μέσα από τις αυτοψίες και την επίσημη καταγραφή.

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις ζημιών στον Δήμο Αμαρίου

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Αμαρίου έχει ξεκινήσει τη διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων για τις ζημιές που προκάλεσαν τα πρόσφατα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η δημοτική αρχή καλεί όσους επλήγησαν να προχωρήσουν στην αρχική δήλωση των καταστροφών, προκειμένου να δημιουργηθεί το ταχύτερο δυνατό μία συνολική εικόνα της κατάστασης και να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στην παρούσα φάση, η αρχική δήλωση πραγματοποιείται τηλεφωνικά.