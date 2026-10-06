Η γρήγορη και συντονισμένη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα να ελεγχθεί γρήγορα και να κατασβεστεί η επικίνδυνη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 11:30 το πρωί της Τρίτης (6/10/26), σε δασική έκταση πάνω από το ΚΕΥΠ Λαμίας, κοντά στον αστικό ιστό και στο δάσος του Προφήτη Ηλία.

Toυ ανταποκριτή στη Στερεά Ελλάδα από το Lamiareport.

Πυκνοί μαύροι καπνοί ξεπήδησαν από το σημείο προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους όλης της Λαμίας που έβλεπαν φλόγες τόσο κοντά στα σπίτια.



Λόγω του δύσβατου της περιοχής, πολύτιμη ήταν η συνεισφορά των δύο PZL από το αεροδρόμιο Λαμίας που έφτασαν πρώτα στο σημείο, αλλά και ενός ελικοπτέρου που πραγματοποίησε ρίψεις ακριβείας στην εστία που περιορίστηκε σε απότομη χαράδρα.

Οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έφτασαν τους 40 πυροσβέστες μαζί με τα δύο πεζοπόρα τμήματα της 4ης ΕΜΟΔΕ, προχώρησε σε πολλά μέτρα εγκατάστασης σωλήνων για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, ενώ ξεχωριστή βοήθεια προσέφεραν και στρατιώτες και στελέχη από το ΚΕΥΠ – ΚΕΝ Λαμίας.

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Από κοντά και η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Λαμιέων με μηχανήματα και υδροφόρες, απέδειξαν ότι με συντονισμένες ενέργειες επέρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα στο μικρότερο χρονικό διάστημα.

Οι δηλώσεις του Περιφερειάρχη Φάνη Σπανού, του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Ηλία Σανίδα και του Αντιδημάρχου Λαμιέων Αχιλλέα Τζουβάρα που βρέθηκαν από τα πρώτα λεπτά στο σημείο: