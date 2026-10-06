Πικρικό οξύ εντοπίστηκε σε φιαλίδια μέσα σε παλιά κατοικία στην Καλλιθέα, με τις Αρχές να προχωρούν στην εκκένωση δύο πολυκατοικιών για λόγους ασφαλείας. Το εύρημα έκανε μία νεαρή γυναίκα, η οποία είχε μεταβεί στο σπίτι της νεκρής γιαγιάς της, ενώ στο σημείο επιχειρούν αστυνομία και Πυροσβεστική.

Τα φιαλίδια εντοπίστηκαν κατά την επίσκεψη της γυναίκας στην παλιά οικία και αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ο χώρος αποκλείστηκε, καθώς υπήρξε η εκτίμηση ότι τα δοχεία ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία.

Η επιχείρηση για την απομάκρυνση των φιαλιδίων

Κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής έφτασαν στην περιοχή προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον απαραίτητο έλεγχο και να αναλάβουν την ασφαλή περισυλλογή των φιαλιδίων.

Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν προληπτικά στην απομάκρυνση των κατοίκων από δύο πολυκατοικίες, ώστε να αποκλειστεί η παρουσία πολιτών στην περιοχή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Το πικρικό οξύ είναι χημική ουσία που μπορεί να παρουσιάσει εκρηκτικές ιδιότητες, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και στη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.

Προς το παρόν, οι Αρχές επικεντρώνονται στον έλεγχο του χώρου και στην απομάκρυνση των φιαλιδίων από την κατοικία.