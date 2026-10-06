Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (ΑΘΕ) με στόχο την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 07:00 έως και την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 στις 17:30 και καθ’ όλο το 24ωρο θα ισχύει από το 236,5ο χλμ. έως και το 239,2ο χλμ. αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.



Ταυτόχρονα, κλειστός θα είναι ο χώρος στάθμευσης (Parking-WC) στο ~239ο χλμ.



Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.



Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.



Η Κεντρική Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.