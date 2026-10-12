Σήμερα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια ευρέως καθιερωμένη ονομαστική εορτή. Ωστόσο, αναφέρονται τα ονόματα Ζηναΐδα, Ζηναΐς, Ζήνα και Φιλονίλλα, ενώ ορισμένοι γιορτάζουν και το όνομα Φίλιππος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Φιλίππου, ενός από τους επτά Διακόνους, των Αγίων Ζηναΐδας και Φιλονίλλης, καθώς και των Πατέρων της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ζηναΐδα, Ζηναΐς, Ζήνα

Φιλονίλλα

Φίλιππος (στη μνήμη του Φιλίππου του Διακόνου)

Το όνομα Φίλιππος γιορτάζει συνηθέστερα στις 14 Νοεμβρίου, στη μνήμη του Αποστόλου Φιλίππου, ενός από τους Δώδεκα Αποστόλους.

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλα, Ανδρόμαχος, Μάχος

Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη

Βαλάντης, Βαλάντιος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Του Αγίου Φιλίππου του Αποστόλου, ενός από τους επτά Διακόνους, του Οσίου Θεοφάνη του Γραπτού, επισκόπου Νίκαιας, των Αγίων Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου, Πατριαρχών Κωνσταντινούπολης, του Αγίου Ιωνά του εν Περγάμω της Κύπρου, των Αγίων Ζηναΐδας και Φιλονίλλης, του Αγίου Φιλοθέου του Κόκκινου, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, του Οσίου Γερμανού του Αγιορείτη του Μαρουλή, της Αγίας Ethelburga, του Αγίου Kenneth, του Οσίου Σάββα του Βατοπεδινού, των εν Κίω Αγίων, του Αγίου Ηλία επισκόπου Γορτύνης και του Αγίου Ιωάννη επισκόπου Αρκαδίας. Τιμάται επίσης η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ναυπακτιώτισσας και η μνήμη των Πατέρων της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια το 787 μ.Χ.

Άγιος Φίλιππος: Ο διάκονος που διέδωσε τον χριστιανισμό πέρα από την Ιερουσαλήμ

Ο Άγιος Φίλιππος, τη μνήμη του οποίου τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία στις 11 Οκτωβρίου, υπήρξε μία από τις σημαντικές μορφές της πρώτης χριστιανικής κοινότητας. Έζησε τον 1ο αιώνα μ.Χ. και συγκαταλέγεται στους επτά Διακόνους που επιλέχθηκαν για να υπηρετήσουν τις ανάγκες της Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ.

Η δράση του περιγράφεται στις Πράξεις των Αποστόλων της Καινής Διαθήκης. Οι επτά Διάκονοι επιλέχθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία η πρώτη χριστιανική κοινότητα μεγάλωνε και χρειαζόταν καλύτερη οργάνωση για τη φροντίδα των μελών της. Ο Φίλιππος δεν πρέπει να συγχέεται με τον ομώνυμο Απόστολο, έναν από τους Δώδεκα μαθητές του Ιησού.

Μετά τον διωγμό των πρώτων χριστιανών στην Ιερουσαλήμ, ο Φίλιππος συνέχισε τη δράση του στη Σαμάρεια. Σύμφωνα με το όγδοο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, κήρυξε εκεί τον χριστιανισμό και βάπτισε νέους πιστούς. Ανάμεσά τους αναφέρεται και ο Σίμων, γνωστός ως Σίμων ο Μάγος.

Ένα από τα γνωστότερα περιστατικά της ζωής του είναι η συνάντησή του με έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της βασίλισσας Κανδάκης της Αιθιοπίας. Όπως αφηγείται η Καινή Διαθήκη, ο αξιωματούχος επέστρεφε από την Ιερουσαλήμ και διάβαζε το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα. Ο Φίλιππος του εξήγησε το περιεχόμενο του κειμένου και στη συνέχεια τον βάπτισε. Το περιστατικό θεωρείται χαρακτηριστικό της εξάπλωσης του χριστιανικού κηρύγματος πέρα από την Ιερουσαλήμ.

Ο Φίλιππος εγκαταστάθηκε αργότερα στην Καισάρεια της Παλαιστίνης. Στις Πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται ότι είχε τέσσερις κόρες, οι οποίες διέθεταν, σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο, προφητικό χάρισμα. Η αναφορά αυτή αποτελεί μία από τις μαρτυρίες για τη συμμετοχή γυναικών στη θρησκευτική ζωή των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων.

Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, ο Φίλιππος ταξίδεψε και στις Τράλλεις της Μικράς Ασίας, όπου συνέχισε το κήρυγμά του και συνέβαλε στη δημιουργία χριστιανικής κοινότητας. Η ίδια παράδοση συνδέει την πόλη αυτή με τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Οι σχετικές πληροφορίες προέρχονται από μεταγενέστερα συναξάρια και δεν καταγράφονται με την ίδια λεπτομέρεια στην Καινή Διαθήκη.

Η μνήμη του Αγίου Φιλίππου τιμάται κάθε χρόνο στις 11 Οκτωβρίου. Η παρουσία του στην ιστορία της πρώτης Εκκλησίας συνδέεται τόσο με την οργάνωση της κοινότητας όσο και με τη διάδοση του χριστιανισμού σε νέες περιοχές.

«Ὧν περ διηκόνησας ἐν γῇ πραγμάτων, Ἐν οὐρανοῖς Φίλιππε μισθὸν λαμβάνεις». Συναξαριστικός στίχος για τον Άγιο Φίλιππο

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Εορτολόγιο Οκτωβρίου

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