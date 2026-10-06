Από θαύμα γλίτωσε, σήμερα το μεσημέρι, ένας οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στην εθνική οδό Λαμίας – Θεσσαλονίκης, κοντά στα διόδια της Πελασγίας, στη Φθιώτιδα.

Toυ ανταποκριτή από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Όλα έγιναν γύρω στη 1 το μεσημέρι, στο 250ο χλμ του ΑΘΕ, λίγο μετά τα διόδια στο ρεύμα προς Λαμία, όταν το αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται εξετράπη της πορείας του και χτύπησε στα πλευρικά κιγκλιδώματα, σκαρφαλώνοντας πάνω σε αυτά, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Ευτυχώς, το όχημα δεν ανετράπη και ο οδηγός, με καταγωγή από τη Λαμία, κατάφερε να βγει σώος με ελαφρά τραύματα.

Επί τόπου έσπευσε όχημα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, αλλά και όχημα της Πυροσβεστικής, χωρίς όμως να χρειαστεί να επέμβουν οι πυροσβέστες για απεγκλωβισμό.

Οι πυροσβέστες εξασφάλισαν δεν υπήρχε κίνδυνος ανάφλεξης από την μπαταρία, ενώ οι αστυνομικοί έβαλαν σήματα μόνο στη ΛΕΑ, καθώς το αυτοκίνητο είχε ακινητοποιηθεί στο πρανές.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.