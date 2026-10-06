Συναγερμός στην Πυροσβεστική σήμανε σήμερα το πρωί για φωτιά που εκδηλώθηκε πάνω από το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία, στο ύψος των σχολείων.

Toυ ανταποκριτής στη Στερεά Ελλάδα από το lamiareport

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 11:30 το πρωί, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αλλά και της Αστυνομίας.

Πυκνοί μαύροι καπνοί έπνιξαν όλη την περιοχή, ενώ η πυρκαγιά καίει σε διάσπαρτα πουρνάρια και κοντά στον αστικό ιστό, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύουν σπίτια.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς λαμβάνουν μέρος και τα PZL από το αεροδρόμιο Λαμίας.