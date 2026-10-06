Την καθιερωμένη του «καλημέρα» είπε και σήμερα ο Αρκάς, αυτή τη φορά με ένα σχόλιο που δεν χαρίζεται σε κανέναν. Με λίγες μόνο λέξεις, βάζει στο ίδιο κάδρο όσους επενδύουν στην άγνοια, στον φόβο και στην ευπιστία των ανθρώπων.

«Κομπογιαννίτες, αστρολόγοι, πολιτικοί, παπάδες!… Κανείς δεν έχασε επενδύοντας στη βλακεία σας!», αναφέρει ο σκιτσογράφος, σχολιάζοντας με τον χαρακτηριστικό σαρκαστικό του τρόπο την ανθρώπινη ευπιστία, αλλά και όλους εκείνους που επιχειρούν να την εκμεταλλευτούν για να εξαπατήσουν.

Και ίσως εκεί βρίσκεται και το πιο «πικρό» σημείο του σχολίου: όσο υπάρχει κόσμος πρόθυμος να πιστέψει χωρίς να αμφισβητεί, πάντα θα υπάρχει και κάποιος πρόθυμος να το εκμεταλλευτεί. Η ανθρώπινη ανάγκη για εύκολες απαντήσεις, για βεβαιότητες και για λύσεις χωρίς κόπο δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για κάθε λογής «ειδικούς», επιτήδειους και ανθρώπους που γνωρίζουν καλά πώς να χειρίζονται την ευπιστία.

Δείτε την ανάρτηση του Αρκά στο Facebook: