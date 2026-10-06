Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε 54χρονος, ο οποίος καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 08:30 το πρωί για την παροχή βοήθειας, ως συνδρομή στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον 54χρονο και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.