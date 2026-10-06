Ένα βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει αλιεύματα να αλλάζουν χέρια εκτός ιχθυόσκαλας λόγω της απεργίας των αλιέων στη Θεσσαλονίκη, εξασφάλισε η ΕΡΤ.

Ειδικότερα, παρά το γεγονός πως σχεδόν μαζικά οι έμποροι στηρίζουν τις κινητοποιήσεις των αλιέων, ορισμένοι εξ αυτών «έσπασαν» τη στήριξη, πήγαν σε ένα ανοιχτό βενζινάδικο και εκεί έγινε η αγοραπωλησία των αλιευμάτων, από ένα εκ των φορτηγών, που έφτασαν χθες από την Τουρκία.

Πρόκειται, φυσικά, για μία παράνομη διαδικασία, εκτός ιχθυόσκαλας, καθώς τα αλιεύματα έχουν πολύ αυστηρούς κανόνες και συγκεκριμένο τρόπο αγοραπωλησίας.