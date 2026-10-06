Αισθητή αλλαγή παρουσιάζει από χθες ο καιρός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Το καλοκαιρινό σκηνικό θα παραμείνει έως και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη θα αρχίσουν ξανά οι βροχές.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, ιδιαίτερα στα ανατολικά, ο ήλιος επιστρέφει πλέον πιο γενναιόδωρα, έπειτα από αρκετές ημέρες με επίμονη βόρεια κυκλοφορία και αυξημένες νεφώσεις.

Η ίδια, βέβαια, σημειώνει ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τη μεγάλη ημερήσια θερμοκρασιακή διακύμανση, που χαρακτηρίζει αυτή την εποχή. Το πρωί και τη νύχτα θα επικρατεί ψύχρα, όμως τις μεσημβρινές ώρες, με την ηλιοφάνεια και στη συνέχεια με την επιστροφή των νοτιάδων, η θερμοκρασία θα ανεβαίνει αισθητά.

Ωστόσο, αυτό το διάλειμμα του καιρού, δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς από την Πέμπτη ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα, κυρίως από τα δυτικά και βορειοδυτικά, και ουσιαστικά οι ρόλοι θα αντιστραφούν. Οι περιοχές που τις προηγούμενες ημέρες είχαν τις καλύτερες καιρικές συνθήκες θα είναι αυτή τη φορά εκείνες που θα δεχτούν τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες.

Σήμερα, Τρίτη, αναμένονται γενικά πολύ καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Λίγες περισσότερες νεφώσεις θα παραμείνουν στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να βρίσκεται πιο κοντά στις χαμηλότερες πιέσεις που έχουν μετατοπιστεί προς την Κύπρο και τα παράλια της Τουρκίας. Ουσιαστικά, όμως, θα πρόκειται περισσότερο για νεφώσεις και πολύ λιγότερο για οργανωμένα φαινόμενα. Μόνο στα ορεινά της Κρήτης και ενδεχομένως προς τη Ρόδο υπάρχει μικρή πιθανότητα για κάποια ασθενή και τοπικά φαινόμενα.

Παράλληλα, καθώς τμήμα της χώρας περνά πλέον σε περιοχή υψηλότερων πιέσεων και οι άνεμοι εξασθενούν, θα ευνοηθεί ο σχηματισμός τοπικών ομιχλών, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες σε ηπειρωτικές περιοχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα επιστρέψει κοντά στα κανονικά, τοπικά και λίγο υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη δυτική χώρα ακόμη και τους 28.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο έχουν πλέον χάσει τις θυελλώδεις εντάσεις των προηγούμενων ημερών και την Τρίτη θα πνέουν γενικά στα 4 με 6 μποφόρ.

Και αύριο, Τετάρτη, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, η καλοκαιρία θα διατηρηθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές ομίχλες, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Από το απόγευμα και κυρίως προς το βράδυ, όμως, θα αρχίσουν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια της επόμενης μεταβολής. Οι νεφώσεις θα πυκνώνουν σταδιακά από τα δυτικά, αρχικά στο Ιόνιο.

Αιτία είναι ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί προς τη βόρεια Ιταλία, με την περιφερειακή του κυκλοφορία να αρχίζει σταδιακά να επηρεάζει και τη χώρα, πρώτα από τα δυτικά.

Στο Αιγαίο, οι βόρειοι άνεμοι θα έχουν πλέον εξασθενήσει, γενικά έως 5 μποφόρ και ακόμη χαμηλότερα προς το βράδυ. Στο Ιόνιο, αντίθετα, θα αρχίσουν σταδιακά να στρέφονται σε δυτικούς και νοτιοδυτικούς, μεταφέροντας περισσότερη υγρασία και προετοιμάζοντας ουσιαστικά το έδαφος για τη μεταβολή που ακολουθεί.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Από τις πολύ πρωινές ώρες της Πέμπτης, όμως, θα αρχίσει η μεταβολή του καιρού στη δυτική Ελλάδα. Οι πρώτες βροχές θα εμφανιστούν στο Ιόνιο και σταδιακά θα επεκταθούν στα δυτικά ηπειρωτικά. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ιδιαίτερα στα δυτικά και παράκτια τμήματά της, όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Βροχές θα σημειωθούν επίσης στη δυτική Στερεά, ενώ πιο τοπικά και μεμονωμένα φαινόμενα ενδέχεται να εμφανιστούν προς τη δυτική Μακεδονία και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα, αντίθετα, η εικόνα θα παραμείνει πολύ καλύτερη. Και κάπως έτσι η Ελλάδα θα αρχίσει να χωρίζεται και πάλι στα δύο: βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, αρκετή ηλιοφάνεια και υψηλότερες θερμοκρασίες ανατολικότερα.

Οι βοριάδες θα υποχωρήσουν ουσιαστικά και τη θέση τους θα πάρουν νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι, γενικά έως 5 μποφόρ, μεταφέροντας σαφώς περισσότερη υγρασία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει και η θερμοκρασία. Στα βορειοδυτικά, κάτω από τις βροχές και τις πυκνές νεφώσεις, ο υδράργυρος θα υποχωρήσει αισθητά και τοπικά θα μείνει ακόμη και κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αντίθετα, ανατολικότερα της Πίνδου, με τον νοτιοδυτικό άνεμο και περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί αρκετά υψηλότερα, με πολλές περιοχές να βρίσκονται στους 25 με 27 βαθμούς.

Την Παρασκευή, η μεταβολή θα βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στη δυτική-βορειοδυτική χώρα, όπου θα σημειώνονται βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, ενώ κάποια πιο τοπικά φαινόμενα θα απασχολήσουν και το εσωτερικό της χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, όπως τονίζει η Όλγα Παπαβγούλη, με βάση τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, στο βόρειο Ιόνιο και στα δυτικά και παράκτια τμήματα της Ηπείρου, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να αποκτήσουν αρκετή ένταση και να συνοδεύονται τοπικά από αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα και πιθανώς χαλαζοπτώσεις.

Οι ισχυρές αυτές καταιγίδες αναμένεται να διατηρηθούν και το Σάββατο, κυρίως προς το Ιόνιο.

Παράλληλα, θα υπάρχει μία πραγματικά εντυπωσιακή θερμοκρασιακή αντίθεση ανάμεσα στη δυτική και την ανατολική Ελλάδα.

Στα ορεινά της Πίνδου και στα υψηλότερα τμήματα της δυτικής χώρας, κάτω από τα φαινόμενα, η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ και σε χαμηλότερα υψόμετρα της δυτικής Ελλάδας θα κινηθεί γενικά κοντά στους 20 με 22 βαθμούς.

Την ίδια ώρα, ανατολικότερα της Πίνδου, ο νοτιοδυτικός άνεμος θα λειτουργεί τοπικά ως καταβάτης, δηλαδή θα κατέρχεται θερμότερος και ξηρότερος προς τα ανατολικά, ανεβάζοντας αισθητά τον υδράργυρο.

Έτσι, στη Θεσσαλία και σε τμήματα της ανατολικής Στερεάς δεν αποκλείεται να πλησιάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ και στη βόρεια χώρα, μακριά από τα φαινόμενα, θα σημειωθούν τοπικά 26 με 27 βαθμοί.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται γύρω στους 25 με 27 βαθμούς, ενώ προς τα βορειότερα τμήματα του νομού, εκεί όπου θα ευνοείται περισσότερο η καταβατική συνιστώσα του νοτιοδυτικού ανέμου, μπορεί να σημειωθούν ακόμη υψηλότερες τιμές.

Όπως λέει η ίδια, ιδιαίτερα το Σάββατο, με τα σημερινά δεδομένα, θα παραμείνει μία ημέρα με αρκετά άστατο καιρό, κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, ενώ οι ισχυρές καταιγίδες φαίνεται να επιμένουν κυρίως προς το Ιόνιο.

Μαρουσάκης: Μέσα στο Σαββατοκύριακο το φθινόπωρο θα χτυπήσει την πόρτα ξανά

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, χαρακτήρισε «σχεδόν καλοκαιρινές» τις συνθήκες του καιρού των επομένων ημερών, εκτιμώντας ότι θα προσεγγίζουμε θερμοκρασίες το μεσημέρι από 27 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Ίσως την Παρασκευή και το Σάββατο ξεπεράσουμε τοπικά και τους 30 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα.

Κατά τα άλλα, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα μας προσεγγίσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, το οποίο θα δώσει βροχές, με έμφαση στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με το ίδιο καιρικό μοτίβο μέχρι και την Παρασκευή, οπότε και θα αρχίσει να ασκεί επίδραση ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα αρχίσει να μας προσεγγίζει από την περιοχή της Ιταλίας, και από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους με αποτέλεσμα να γίνουν άστατες οι καιρικές συνθήκες, κυρίως για τα δυτικά βορειοδυτικά, σε πρώτη προσέγγιση και μέσα στο Σαββατοκύριακο οι βροχές θα εξαπλωθούν προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα. Επομένως, μέσα στο Σαββατοκύριακο το φθινόπωρο θα μας χτυπήσει την πόρτα ξανά.