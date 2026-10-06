Μειώσεις κυκλοφοριακού φόρτου (2,5% – 8%) και του χρόνου διαδρομών (έως και 13%) από και προς Κέντρο – Καλαμαριά, καταγράφει έρευνα του ΕΚΕΤΑ – ΙΜΕΤ, στον https://www.newsbeast.gr/tag/metro-thessalonikisπρώτο μήνα λειτουργίας της νέας γραμμής του μετρό Καλαμαριάς.

Η έρευνα – αντίστοιχη είχε δημοσιοποιηθεί λίγες εβδομάδες μετά τη λειτουργία της Κεντρικής γραμμής – αξιολόγησε τις «Επιπτώσεις της Έναρξης Λειτουργίας της νέας Γραμμής του Μετρό Καλαμαριάς στο Σύστημα Μεταφορών της Θεσσαλονίκης» και πραγματοποιήθηκε μια εβδομάδα πριν την έναρξη λειτουργίας της νέας γραμμής και ένα μήνα μετά, δηλαδή το χρονικό διάστημα 21/08/2026 – 29/09/2026. Επειδή στο χρονικό αυτό διάστημα συνέπεσαν η εβδομάδα λειτουργίας της ΔΕΘ και η περίοδος έναρξης της σχολικής χρονιάς, το Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) σημειώνει ότι «τα αποτελέσματα αποτελούν μια αρχική ανάλυση της επίδρασης της νέας γραμμής του μετρό, καθώς σε μια περίοδο χωρίς τις συγκεκριμένες εξωτερικές επιδράσεις ενδέχεται να παρατηρηθούν εντονότερες διαφοροποιήσεις στα πρότυπα μετακίνησης».

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων βασίστηκε πάντως στα δεδομένα των:

Κυκλοφοριακών φόρτων που συλλέγονται μέσω του εξοπλισμού ανίχνευσης κυκλοφορίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) σε τρεις γραμμές διήθησης (Βούλγαρη – Εγνατία, Γ’ Σεπτεμβρίου, Δυτική είσοδος – Λαγκαδά).

Στην ανάλυση χρόνων μετακίνησης και ταχυτήτων κυκλοφορίας σε κύριους οδικούς άξονες του οδικού δικτύου της Θεσσαλονίκης με χρήση δεδομένων τηλεματικής (Floating Car Data) και

στα δεδομένα από ανιχνευτές Bluetooth, τα οποία συλλέγονται από το Ζωντανό Εργαστήριο Έξυπνης Κινητικότητας της Θεσσαλονίκης του ΕΚΕΤΑ – ΙΜΕΤ.

Στην ανάλυση των κυκλοφοριακών φόρτων στη γραμμή Βούλγαρη (Κωνσταντίνου Καραμανλή, Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας) με κατεύθυνση προς κέντρο – δυτικά παρατηρήθηκε μείωση μεσοσταθμικά στους ημερήσιους κυκλοφοριακούς φόρτους της τάξης του 8% (περίπου 4.000 οχήματα λιγότερα) που κατευθύνονται προς το κέντρο της πόλης από ανατολικά. Με κατεύθυνση προς ανατολικά παρατηρήθηκε μείωση μεσοσταθμικά στους ημερήσιους κυκλοφοριακούς φόρτους της τάξης του 4,5% (περίπου 2.000 οχήματα λιγότερα) που κατευθύνονται από το κέντρο της πόλης προς ανατολικά.

Στη γραμμή 3ης Σεπτεμβρίου (Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου, Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου, Εγνατία, Αγ. Δημητρίου) με κατεύθυνση προς κέντρο – δυτικά η μείωση που παρατηρήθηκε στους ημερήσιους κυκλοφοριακούς φόρτους της τάξης του 4,5% (περίπου 4.000 οχήματα λιγότερα) που κατευθύνονται από ανατολικά προς την κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης ενώ από το κέντρο προς τα ανατολικά στην ίδια γραμμή η μείωση μεσοσταθμικά στους ημερήσιους κυκλοφοριακούς φόρτους ήταν της τάξης του 2,5% (περίπου 1.500 οχήματα λιγότερα).

Στη γραμμή διήθησης της δυτικής εισόδου (Λαγκαδά, Πλατεία Δημοκρατίας, Παλαιού Σταθμού, 26ης Οκτωβρίου) με κατεύθυνση προς κέντρο – ανατολικά δεν παρατηρήθηκε μεταβολή στους κυκλοφοριακούς φόρτους των οχημάτων που εισέρχονται στην κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης από δυτικά, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025 αλλά στην κατεύθυνση προς δυτικά παρατηρήθηκε μείωση μεσοσταθμικά στους ημερήσιους κυκλοφοριακούς φόρτους της τάξης του 3% (περίπου 1.250 οχήματα λιγότερα).

Βελτιώσεις στην κυκλοφορία οχημάτων και στους χρόνους μετακίνησης

Αναλύοντας τους χρόνους διαδρομής των οχημάτων, η έρευνα του ΙΜΕΤ διαπιστώνει γενικευμένη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στους περισσότερους κεντρικούς άξονες τόσο κατά την πρωινή όσο και την απογευματινή ώρα αιχμής. Οι μεγαλύτερες μειώσεις στους χρόνους διαδρομής (έως και 13%) το Σεπτέμβριο του 2026 – σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2025 κατά την πρωινή αιχμή – καταγράφονται στη διαδρομή Βούλγαρη – Δωδεκανήσου μέσω Εγνατίας, στη διαδρομή Π. Σταθμός – Λεωφ. Νίκης – Μεγάλου Αλεξάνδρου – Εσωτερική Περιφερειακή / Εθνικής Αντιστάσεως. Επίσης μειωμένος χρόνος διαδρομής (έως 7%) παρατηρείται στη διαδρομή από Δωδεκανήσου προς Βούλγαρη μέσω Εγνατίας και στη διαδρομή από Εθνικής Αντιστάσεως προς Π. Σταθμό (μέσω Βασιλίσσης Όλγας – Τσιμισκή). Μείωση (έως 8%) επίσης καταγράφεται στις διαδρομές από Βούλγαρη προς Δωδεκανήσου και από Δωδεκανήσου προς Βούλγαρη.

Οι διαδρομές από Εθνικής Αντιστάσεως προς Π. Σταθμό και από Π. Σταθμό – Εσωτερική Περιφερειακή / Εθνικής Αντιστάσεως μέσω παραλίας δεν παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές. Στην Περιφερειακή Οδό προς Δυτικά κατά την πρωινή περίοδο αιχμής ο μέσος χρόνος διαδρομής αυξήθηκε κατά 7%, ενώ κατά την απογευματινή αιχμή σημαντικές μειώσεις (έως 10%) καταγράφονται τόσο προς Δυτικά όσο και προς Ανατολικά.

Το Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα της έρευνας ως «μία αρχική ανάλυση» και για δύο επίσης λόγους: Ο ένας, είναι ότι «το μεταφορικό σύστημα της πόλης δεν έχει φτάσει ακόμα σε ισορροπία μετά την εισαγωγή της νέας γραμμής του μετρό. Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο ανάλυσης υπάρχει μεταβαλλόμενη ζήτηση για μετακινήσεις με μετρό τόσο στη νέα γραμμή της Καλαμαριάς (περίοδος προσαρμογής των μετακινούμενων στη νέα γραμμή) όσο και στις μετακινήσεις με τη βασική γραμμή του μετρό (περίοδος προσαρμογής των μετακινούμενων στο νέο πρόγραμμα δρομολογίων της βασικής γραμμής).

Ο άλλος λόγος είναι ότι «κατά την περίοδο της έρευνας υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στην οδική κυκλοφορία λόγω εργασιών σε βασικούς οδικούς άξονες (π.χ. Βασιλίσσης Όλγας), οι οποίες δε σχετίζονται με τη λειτουργία του Μετρό».