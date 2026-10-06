Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Τρίτη 6/10 η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και την Αττική Οδό.

Ειδικότερα, στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση, με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση παρατηρούνται καθυστερήσεις στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα:

Καθυστερήσεις 10′-15′ καταγράφονται στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10′-15′ από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, ενώ 10′-15′ παρατηρούνται και στην έξοδο για Λαμία.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.