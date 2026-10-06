Πλησιάζει η επιστροφή της χειμερινής ώρας, καθώς την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω.

Έτσι, τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, όταν η ώρα δείξει 04:00, τα ρολόγια θα πρέπει να ρυθμιστούν στις 03:00.

Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη νύχτα θα έχει μία επιπλέον ώρα, ενώ τις επόμενες ημέρες θα νυχτώνει νωρίτερα το απόγευμα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: «Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».

Σημειώνεται ότι η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ισχύουσας ευρωπαϊκής ρύθμισης για την εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας.

Η θερινή ώρα, UTC+3, θα επιστρέψει την Κυριακή 28 Μαρτίου 2027, όταν οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά.

H αλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο. Την άνοιξη, πάμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά και το φθινόπωρο μία ώρα πίσω.