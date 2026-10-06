«Καμπανάκι» για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός κλάδος κρούουν οι Έλληνες αλιείς, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς το κόστος λειτουργίας των σκαφών τους έχει καταστεί απαγορευτικό.

Παράλληλα, δεν λαμβάνουν στήριξη από την πολιτεία, ενώ καταγγέλλουν τη μη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και τον έντονο ανταγωνισμό από τουρκικά καΐκια που δραστηριοποιούνται ανεξέλεγκτα στο Αιγαίο.

«Εμείς δεν ζητάμε τίποτα. Ποτέ δε ζητούσαμε τίποτα. Παραδοσιακά, σαν κλάδος, ποτέ δεν ζητούσαμε, ούτε κάναμε κινητοποιήσεις, ούτε απεργίες, αλλά πλέον είναι θέμα επιβίωσης. Λόγω του πετρελαίου. Υπάρχουν κάποια χρήματα που έπρεπε να δοθούν σε εμάς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά, τα οποία δεν δόθηκαν ποτέ. Αυτά τα δικαιούμαστε. Έχουν βγει για μας, είναι δικά μας χρήματα, είναι χρήματα που έχουν προβλεφθεί για τον κλάδο», είπε ο ιδιοκτήτης μηχανότρατας, Γιάννης Φλώρος, στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

«Εμείς ζητάμε ό,τι δώσανε σε όλη την Ευρώπη. Η Ιταλία επιδοτήθηκε, η Γαλλία επιδοτήθηκε. Σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αλιεία επιδοτήθηκε. Δεν έχουμε εμείς αυτά τα χρήματα που μας βγάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τα παίρνουμε στις τσέπες ζωντανά. Ποτέ δεν τα παίρναμε. Ας βάλουν αυτά τα χρήματα να επιδοτηθεί το πετρέλαιο τουλάχιστον να μπορούμε να δουλέψουμε. Για να καταλάβει και ο κόσμος, τον περασμένο χρόνο εγώ ήθελα για μία ημέρα γύρω στα 550 ευρώ πετρέλαιο. Τώρα, θέλω για μία ημέρα γύρω στα 1450 ευρώ», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Όπως τονίζουν οι αλιείς, ο κλάδος τους αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης και προχωρούν σε κινητοποιήσεις.