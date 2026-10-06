Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστικής στα Τρίκαλα καθώς τα ξημερώματα σήμερα, Τρίτη 6/10 ξέσπασε φωτιά σε εγκαταστάσεις εργοστασίου βάμβακος έξω από τον Γλίνος, επί της οδού Καρδίτσης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, καθώς στις εγκαταστάσεις υπήρχαν μεγάλες ποσότητες βαμβακιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις φλόγες έχουν παραδοθεί έξι αποθήκες με βαμβάκι, με την επιχείρηση κατάσβεσης να είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της φύσης του υλικού και του αυξημένου κινδύνου αναζωπυρώσεων.

Στο σημείο, όπως μεταδίδει το trikalavoice.gr έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις και οχήματα της Πυροσβεστικής, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο και, κυρίως, να εμποδίσουν την επέκταση της φωτιάς σε άλλες εγκαταστάσεις.

Οι φλόγες ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση και προκάλεσαν αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, τα οποία θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.