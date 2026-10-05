Καθησυχαστική εμφανίζεται η Neptune Lines μετά την προσάραξη του οχηματαγωγού «Neptune Ethos» σε αμμώδες σημείο στη θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την εταιρεία, όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο είναι ασφαλείς και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, ενώ από το περιστατικό δεν έχει προκληθεί ρύπανση ούτε έχει διαπιστωθεί απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Σύμφωνα με την εταιρεία, από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές και εξειδικευμένους συνεργάτες για την άμεση και ασφαλή διαχείριση του περιστατικού, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι το «Neptune Ethos» προσάραξε άφορτο σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει τρία ρυμουλκά και ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ έχει μεταβεί και ιδιώτης δύτης προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στο πλοίο.

Στο «Neptune Ethos» επιβαίνουν συνολικά 36 άτομα, εκ των οποίων 27 μέλη πληρώματος και εννέα μέλη ιδιωτικού συνεργείου επισκευών.

πηγή: ΑΠΕ