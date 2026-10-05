Όσοι σχεδιάζουν να κατέβουν με αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα την Τετάρτη, θα χρειαστεί να επανεξετάσουν τη μετακίνησή τους. Η ΕΛ.ΑΣ. συστήνει να αποφευχθεί η χρήση οχημάτων, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας φέρνουν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αρχίσουν τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης 6 Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου. Η κορύφωση των μέτρων αναμένεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου.

Σύνταγμα και κεντρικές λεωφόροι στο επίκεντρο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθούν στους δρόμους γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, καθώς και στους εξής βασικούς άξονες:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας.

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας.

Πανεπιστημίου.

Σταδίου.

Μέτρα ενδέχεται να εφαρμοστούν και σε επιπλέον σημεία, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Οι περιορισμοί θα αλλάζουν ανάλογα με τις συνθήκες

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά, με τους περιορισμούς να επεκτείνονται ή να αίρονται ανάλογα με την κατάσταση. Δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο ωράριο διακοπής της κυκλοφορίας για κάθε δρόμο, ούτε προβλέπεται στην ανακοίνωση συνεχές κλείσιμο όλων των παραπάνω αξόνων σε όλη τη διάρκεια των μέτρων.

Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί που θα κινηθούν στην περιοχή θα πρέπει να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων, οι οποίοι θα βρίσκονται σε καίρια σημεία.

Η σύσταση για την Τετάρτη είναι σαφής

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνηση με οχήματα στο κέντρο, ιδίως την Τετάρτη, και να προτιμήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Για όσους έχουν προγραμματισμένες δουλειές ή ραντεβού στην περιοχή, η επιλογή τρόπου μετακίνησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία: οι διαδοχικές εκτροπές θα μπορούν να αλλάζουν την πρόσβαση στους κεντρικούς δρόμους μέσα στην ίδια ημέρα.