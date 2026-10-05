Το χώμα κάτω από το σπίτι έχει παρασυρθεί και η άκρη της τσιμεντένιας πλάκας προεξέχει χωρίς στήριξη πάνω από το πρανές. Στον Καλαμοκανιά του Μακρύ Γιαλού, στο Λασίθι, η υποχώρηση του εδάφους μετά την πολυήμερη κακοκαιρία άφησε ένα ισόγειο κτίσμα σε κατάσταση που προκαλεί ανησυχία, δίπλα στον δρόμο.

Σύμφωνα με το Ράδιο Λασίθι, τοιχίο στην ιδιοκτησία μιας κατοίκου κατέρρευσε. Ο επιχειρηματίας της περιοχής κ. Αγγελάκης περιέγραψε τη ζημιά σε συνέντευξή του τη Δευτέρα, μεταφέροντας παράλληλα την εικόνα από τις πλημμύρες στον Μακρύ Γιαλό και την Ανάληψη.

Εκτεθειμένη η βάση του σπιτιού, σωληνώσεις χωρίς στήριξη

Σύμφωνα με την περιγραφή της φωτογραφίας που δημοσιεύεται στο ρεπορτάζ, το έδαφος έχει υποχωρήσει κατά μήκος της πρόσοψης, αφήνοντας εκτεθειμένες πέτρες και ρίζες. Στο πλάι του κτίσματος κρέμονται σωληνώσεις, καθώς το χώμα που βρισκόταν από κάτω έχει απομακρυνθεί.

Η γειτνίαση με τον δρόμο εντείνει την ανησυχία για τις συνέπειες πιθανής περαιτέρω υποχώρησης. Στο δημοσίευμα, πάντως, δεν παρατίθεται τεχνικό πόρισμα για τη στατική κατάσταση του σπιτιού.

Ο Καλαμοκανιάς απέφυγε τις πλημμύρες του παρελθόντος

Κατά τον κ. Αγγελάκη, η κατάρρευση του τοιχίου και η πτώση ενός δέντρου ήταν τα μόνα περιστατικά που καταγράφηκαν στον Καλαμοκανιά. Παρά τον μεγάλο όγκο βροχής, ο οικισμός δεν πλημμύρισε όπως άλλες χρονιές.

Ο ίδιος απέδωσε την καλύτερη εικόνα στον καθαρισμό που είχε προηγηθεί και στις εργασίες εκσκαφής στην παραλία. Η σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019 είναι χαρακτηριστική: τότε, όπως αναφέρθηκε στη ραδιοφωνική συζήτηση, κάτοικοι είχαν αναγκαστεί να ανέβουν στις ταράτσες για να σωθούν.

Νερό μισού μέτρου στον δρόμο και αυτοκίνητο που ανατράπηκε

Βαρύτερη ήταν, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η κατάσταση στον Μακρύ Γιαλό και στην Ανάληψη. Ο κεντρικός δρόμος πλημμύρισε από την Αλάνα έως τον Άσπρο Ποταμό, με το νερό να φτάνει περίπου το μισό μέτρο στο κέντρο του οικισμού και τους 30 με 40 πόντους προς την Ανάληψη, μέχρι το πάρκινγκ.

Στο λιμανάκι πλημμύρισαν δύο καταστήματα και ενδεχομένως ένα τρίτο, ενώ στον χώρο του λιμανιού συσσωρεύτηκαν φερτά υλικά. Ο επιχειρηματίας χαρακτήρισε την παραλία στην πλευρά του Δήμου Σητείας «80% διαλυμένη».

Μέσα στην κακοκαιρία σημειώθηκε και ανατροπή αυτοκινήτου, όταν ο οδηγός επιχείρησε να περάσει από σημείο όπου κατέβαιναν ορμητικά νερά. Σύμφωνα με την περιγραφή του κ. Αγγελάκη, δεν τραυματίστηκε κανείς.

Κάτοικοι και επαγγελματίες έβγαλαν τις αντλίες

Ο δρόμος στην πλευρά της Σητείας παρέμεινε πλημμυρισμένος επί δύο ημέρες. Κάτοικοι και επαγγελματίες άρχισαν από το βράδυ του Σαββάτου να αντλούν νερά με δικά τους μηχανήματα και στη συνέχεια προστέθηκαν τρεις αντλίες του Δήμου Σητείας. Ο καθαρισμός είχε ολοκληρωθεί έως το πρωί της Δευτέρας.

Μέχρι την ώρα της συνέντευξης, ο κ. Αγγελάκης ανέφερε ότι δεν είχε φτάσει στην περιοχή κλιμάκιο καταγραφής ζημιών. Με τα νερά να έχουν υποχωρήσει, το ζητούμενο πλέον είναι να αποτιμηθούν οι καταστροφές και να ελεγχθούν τα σημεία που εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία – με το σπίτι στον Καλαμοκανιά να αποτελεί την πιο χαρακτηριστική εικόνα.