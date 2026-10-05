Το λουκέτο στην είσοδο του σχολείου αφαιρέθηκε μόλις ζητήθηκε και τα μαθήματα ξεκίνησαν από την πρώτη ώρα. Αυτή είναι η περιγραφή που δίνουν γονείς έξι μαθητών του 6ου Γυμνασίου Χανίων, καταγγέλλοντας ότι στα παιδιά τους επιβλήθηκε τριήμερη αποβολή για μια προσπάθεια διαμαρτυρίας που δεν εξελίχθηκε σε κατάληψη.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Με επιστολή τους στο Flashnews.gr, οι γονείς των 14χρονων μαθητών ζητούν να εξηγηθεί ο παιδαγωγικός σκοπός της απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων. Παράλληλα, αναφέρουν ότι έχουν ζητήσει να λάβουν γνώση του πρακτικού της συνεδρίασης, χωρίς μέχρι τη σύνταξη της επιστολής να τους έχει γνωστοποιηθεί.

Η διαμαρτυρία πριν χτυπήσει το κουδούνι

Σύμφωνα με την επιστολή, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 28ης Σεπτεμβρίου, πριν από την έναρξη των μαθημάτων, όταν οι έξι μαθητές τοποθέτησαν λουκέτο στην είσοδο του σχολείου.

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι τα παιδιά το αφαίρεσαν αμέσως όταν τους ζητήθηκε, χωρίς αντίσταση, προσβολές, απειλές ή πρόκληση ζημιών. Όπως αναφέρουν, οι μαθητές αποχώρησαν πριν από την πρώτη διδακτική ώρα, η είσοδος άνοιξε και η εκπαιδευτική διαδικασία άρχισε κανονικά.

Σε αυτή την εξέλιξη στηρίζουν και την ένστασή τους για την ποινή: αφού δεν πραγματοποιήθηκε κατάληψη και δεν χάθηκαν μαθήματα, ζητούν να μάθουν γιατί κρίθηκε αναγκαία η τριήμερη απομάκρυνση των παιδιών από το σχολείο.

Οι αναφορές σε «παραδειγματισμό» και το αίτημα για τα πρακτικά

Οι γονείς καταγγέλλουν ακόμη ότι εκπαιδευτικοί τούς μίλησαν μετά τη συνεδρίαση για «παραδειγματισμό», ώστε να αποτραπεί αντίστοιχη ενέργεια στο μέλλον. Υποστηρίζουν επίσης ότι σχετική αναφορά έγινε την επόμενη ημέρα στη σχολική κοινότητα, με τη διατύπωση να μη γίνουν τα υπόλοιπα παιδιά «όπως αυτά».

Ζητούν, λοιπόν, να αποσαφηνιστούν τόσο τα περιστατικά που αξιολόγησε ο Σύλλογος Διδασκόντων όσο και το σκεπτικό με το οποίο αποφασίστηκε η αποβολή.

«Δεν ζητάμε να μην υπάρχουν κανόνες. Ζητάμε να κατανοήσουμε τη συγκεκριμένη απόφαση και τον παιδαγωγικό της σκοπό», τονίζουν στην επιστολή τους.

«Θέλουμε να μάθουν να συμμετέχουν»

Πέρα από την αμφισβήτηση της ποινής, οι γονείς θέτουν το ζήτημα του μηνύματος που λαμβάνουν τα παιδιά για τη συμμετοχή στη σχολική ζωή και τη συλλογική διεκδίκηση.

«Θέλουμε να μάθουν να συμμετέχουν, να αποφασίζουν συλλογικά, να διεκδικούν και να αγωνίζονται δημοκρατικά μέσα από τα σχολικά τους όργανα», αναφέρουν.