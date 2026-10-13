Στη δυτική Νορβηγία, εκεί όπου τα καταπράσινα νερά των φιόρδ συναντούν τις χιονισμένες κορυφές και τους παγετώνες, βρίσκεται το Fjaerland, ένα μικρό χωριό που μοιάζει βγαλμένο από σελίδες βιβλίου. Και ίσως αυτό να μην είναι τυχαίο, αφού ο συγκεκριμένος προορισμός είναι γνωστός ως το «χωριό των βιβλίων» της Νορβηγίας.

Το Fjaerland βρίσκεται στο τέλος του Fjaerlandsfjord, ενός μικρού βραχίονα του Sognefjord, του μεγαλύτερου και βαθύτερου φιόρδ της Νορβηγίας. Το τοπίο γύρω του είναι εντυπωσιακό, με απότομες πλαγιές, καταπράσινα νερά και παγετώνες που κατεβαίνουν προς την κοιλάδα.

Η πιο ιδιαίτερη πλευρά του χωριού, όμως, είναι τα βιβλία. Το Norwegian Book Town δημιουργήθηκε το 1995 και σήμερα φιλοξενεί περίπου 150.000 μεταχειρισμένα βιβλία, τα οποία βρίσκονται σε δεκάδες μικρά καταστήματα και απρόσμενα σημεία.

Παλιά κτίρια, αποθήκες, στάσεις λεωφορείων, ακόμη και ένας πρώην ταχυδρομικός χώρος έχουν μετατραπεί σε μικρές βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία.

Η βόλτα στο χωριό είναι από μόνη της μια εμπειρία

Μπορεί κανείς να περιηγηθεί στα ράφια, να αναζητήσει παλιές εκδόσεις ή απλώς να καθίσει σε ένα καφέ, έχοντας μπροστά του το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο.

Και όταν αφήσετε τα βιβλία, η φύση παίρνει τη σκυτάλη. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται ο Jostedalsbreen, ο μεγαλύτερος παγετώνας της ηπειρωτικής Ευρώπης, ενώ στην περιοχή μπορείτε να επισκεφθείτε το Νορβηγικό Μουσείο Παγετώνων, να κάνετε πεζοπορία ή να ακολουθήσετε διαδρομές με καγιάκ στο φιόρδ.

Το Fjaerland είναι, επομένως, ένας προορισμός που συνδυάζει δύο διαφορετικούς κόσμους: τη σιωπή της νορβηγικής φύσης και τη γοητεία των παλιών βιβλίων. Ένα μέρος για όσους θέλουν να γνωρίσουν μια διαφορετική πλευρά της Νορβηγίας, μακριά από τους πιο γνωστούς και πολυσύχναστους προορισμούς της χώρας.