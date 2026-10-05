Συγκλονιστικές εικόνες από τη στιγμή που ο 35χρονος φέρεται να καταδιώκει την 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία φέρνει στο φως το Newsbeast. Στο αποκλειστικό βίντεο καταγράφονται λεπτό προς λεπτό οι στιγμές έντασης, με τη γυναίκα να προσπαθεί απεγνωσμένα να ξεφύγει από τον δράστη, ενώ διερχόμενοι σπεύδουν να τη βοηθήσουν.

Στο βίντεο που εξασφάλισε αποκλειστικά το Newsbeast, η 54χρονη φαίνεται να τρέχει γύρω από το ταξί και τα υπόλοιπα οχήματα που έχουν σταματήσει στο σημείο, προσπαθώντας να κρατήσει απόσταση από τον 35χρονο που την ακολουθεί.

Οι εικόνες αποτυπώνουν την αγωνία της γυναίκας, η οποία προσπαθεί να αποφύγει την επίθεση, την ώρα που περαστικοί επιχειρούν αρχικά να ηρεμήσουν τον άνδρα και να σταματήσουν την ένταση.

Όταν, όμως, διαπιστώνουν ότι η κατάσταση δεν εκτονώνεται, παρεμβαίνουν για να τον ακινητοποιήσουν. Ακολουθούν στιγμές έντασης, με αρκετούς από τους διερχόμενους να προσπαθούν να τον ρίξουν στο έδαφος, ώστε να μην μπορέσει να συνεχίσει την καταδίωξη.

Κάποια στιγμή, μέσα στην αναστάτωση, πέφτει ακόμη και ένας κάδος απορριμμάτων, ενώ οι πολίτες καταφέρνουν τελικά να ακινητοποιήσουν τον 35χρονο μέχρι να επέμβουν οι Αρχές.

Το αποκλειστικό βίντεο του Newsbeast αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο όσα συνέβησαν αμέσως μετά την επίθεση που είχε προηγηθεί μέσα στο ταξί.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο

@newsbeast.gr Ντοκουμέντο Newsbeast καταγράφει καρέ-καρέ το περιστατικό επίθεσης σε γυναίκα οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία . Ο επιβάτης φέρεται να της επιτέθηκε μετά από διαφωνία για την πληρωμή της κούρσας, να τη δάγκωσε στο αυτί προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό και να την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει. Newsbeast ΝέαΙωνία Ταξί ΟδηγόςΤαξί Επίθεση ΒίντεοΝτοκουμέντο Αθήνα Ελλάδα ♬ original sound – newsbeast – newsbeast

Στη φυλακή ο 35χρονος για την επίθεση στην οδηγό ταξί

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο 35χρονος που κατηγορείται για τη βίαιη επίθεση σε βάρος της 54χρονης οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή και επέλεξε να μην ζητήσει προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του, αλλά να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την απολογία του επικαλέστηκε προβλήματα ψυχικής υγείας. Για το περιστατικό, κατά το οποίο η 54χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο αυτί, φέρεται να υποστήριξε ότι η ένταση ξεκίνησε όταν δεν λειτουργούσε το POS λόγω έλλειψης σήματος.

«Ξεκίνησε να οδηγάει γύρω – γύρω για να βρει σήμα στο POS. Πέρασε τουλάχιστον ένα τέταρτο της ώρας. Τότε εκείνη φρέναρε απότομα, πετάχτηκα και χτύπησα το κεφάλι μου στο κάθισμα και έσπασα τα γυαλιά μου», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή.

Ο συνήγορός του ζήτησε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν κρίθηκαν ικανοί να αποτρέψουν την προσωρινή του κράτηση, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Σύμφωνα με την κατηγορία, η 54χρονη οδηγός ταξί είχε παραλάβει τον 35χρονο από την Κυψέλη. Όταν έφτασαν στον προορισμό του, προκλήθηκε ένταση σχετικά με την ηλεκτρονική πληρωμή, καθώς στο σημείο δεν υπήρχε επαρκές σήμα για τη λειτουργία του POS.

Ο 35χρονος φέρεται να επιτέθηκε στην οδηγό, δαγκώνοντάς την στο αυτί, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Η 54χρονη κατάφερε να βγει από το ταξί και να ζητήσει βοήθεια, με τον 35χρονο να την καταδιώκει στους δρόμους της Νέας Ιωνίας. Η καταδίωξη που ακολούθησε καταγράφεται στο αποκλειστικό βίντεο που φέρνει στο φως το Newsbeast.